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台積電大漲帶動大盤指數創高 林修銘曝發展最關鍵因素

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電發威帶大盤再創新高 林修銘歸功台灣產業關鍵地位受國際認同。本報資料照片
台積電發威帶大盤再創新高 林修銘歸功台灣產業關鍵地位受國際認同。本報資料照片

台股在護國神山台積電領軍站上1150元天價價位之下，大盤指數今天大漲639.41點來到2萬3547.71點，對於大型權值股發威領軍台股大漲，證交所董事長林修銘今天受訪時指出，儘管國際政經情勢仍有變數未釐清，但台灣在半導體和AI的產業優勢才是資本市場持續發展最關鍵的。

林修銘對於今年的台股量能也看好，今年台股量能若能維持住（去年的水準），今年後市仍非常樂觀，他認為只要有基本面，哪怕國際情勢變化，股市仍會回歸、反映出產業基本面的表現。

台灣權值股能創新高，林修銘認為，仍和台灣產業的價值有關，儘管國外很多政治經濟變數都仍未確定，但台灣與半導體、AI相關的這些基礎、關鍵的產業聚落，不論政經如何發展，已在國際市場有不可取代的地位，也因此，儘管資本市場會受短期的政經情勢影響，但台灣關鍵性產業的表現更有韌性，這也反映在很多權值股在資本市場的表現。

證交所今日舉辦「挺創新大喊話記者會」，林修銘會前受訪提出上述的看法。對於創新板全新上路，林修銘分析，公司從創新板進而能上市櫃之後，交易量約有五倍左右的成長，而先前金管會取消「合格投資人」制度，讓所有投資人共襄盛舉之後，可以投資的人馬上從30萬增至1300萬人。為了能讓上創新板的公司資訊更為投資人了解，證交所也規定，一年必須開二次法說會，每半年一次，除了吸引國內有潛力的公司在創新板掛牌之外，數位雲端、智慧醫療、環保、AI這些領域的產業，都是證交所希望能爭取上創新板的產業，

金管會副主委陳彥良致辭時也指出，雖然金管會把「合格投資人」制度取消，但對於創新板的審查制度也更嚴謹，他強調，嚴謹的審查制度「不是把關，是發崛」，能讓鑽石更閃亮。

林修銘和陳彥良都強調「創新板」未來將發揮「精品店」概念。林修銘表示，不只國內，也希望吸引亞洲的新創公司來創新板掛牌。至於現有的三類上市條件未來是否進而放寬？林修銘則回應，目前的策略是「重質不重量」，因此不會放寬，現在重點則在於吸引有創新元素的產業加入台灣資本市場。

創新板 台股

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