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台積電飆1,125元、天價市值29兆元 單日上漲金額史上第三高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電股價6日表現強勁。中央社
台積電股價6日表現強勁。中央社

台股6日狂飆639.41點，居歷史第4大單日收盤漲點，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價開高走高收最高，以1,125元收盤，創下歷史新高價，大漲50元，為史上單日上漲金額的第三高，漲幅4.65%，市值也刷新紀錄，衝達29兆1,743.25億元， 穩居權王寶座。

台股早盤以23,131.79點開出，一度衝達23,553.29點，終場收在23,547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，收盤漲點居歷史第4大，台積電為帶領指數上攻的主力，終場創下歷史新高價，影響大盤指數約425點。

台積電早盤跳空以1,100元開高，股價一路往上衝高，終場收在1,125元，大漲50元，單日市值激增1兆2,966億元，衝上29兆1,743.25億元；以單日上漲金額來看，位居史上第三高，僅次於去年8月6日上漲65元，及去年2月15日上漲51元，另外，去年的10月18日則是上漲50元。

台積電去年11月合併營收約2,760.58億元，月減12.2%，年增34%，大致符合市場預期，為歷年同期新高；累計2024年前11月合併營收約2兆6,161.45億元，年增31.8%。

台積電先前釋出第4季營收預測，在新台幣32元兌1美元基礎上，預估第4季美元營收約介於261到269億美元，換算平均值季增13%（季增11.1至14.5%）。

台積電將在1月10日公布去年12月營收，預計1月16日召開法人說明會，除了產業展望、今年的展望、財報數字之外，美國總統當選人川普就任後的政策，也將是法人關心的重點。

台積電 營收

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