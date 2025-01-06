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康和證券董總 親赴台灣兒童少年希望協會送暖

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
康和證券董事長鄭大宇(右二)、總經理陳志豪(左四)帶領同仁化身聖誕老公公，親赴台灣兒童少年希望協會關懷送暖。業者提供
康和證券董事長鄭大宇(右二)、總經理陳志豪(左四)帶領同仁化身聖誕老公公，親赴台灣兒童少年希望協會關懷送暖。業者提供

值此隆冬時節，康和證券（6016）董事長鄭大宇、總經理陳志豪日前帶領同仁親赴台灣兒童少年希望協會樹林關懷站送暖，並特別致贈維他命保健食品、酒精消毒液等物資，期能讓孩子們在接受課業輔導之時，也要補充營養並做好手部清潔及環境衛生，守護自身健康。

台灣兒童少年希望協會樹林關懷站孩子們一看到聖誕老公公覺得特別驚喜，鄭大宇同時關心機構的日常運作與資源需求是否充足，例如物資、經費、教育等，以及是否有足夠的課輔教師與照顧人員。鄭大宇還特別請協會提供孩子們的衣服尺寸，將會再捐贈新衣物資給協會，期能讓機構所有孩子們度過一個溫暖的寒冬與新春佳節。

陳志豪表示，「康和證券公益週」已連續送暖四年，每年隆冬時節，全台分公司都會捐贈年節物資用品予所屬地方之兒少之家、育幼院、成人日照中心、啟智中心等，善盡多元公益、永續關懷在地之企業社會責任。此次歲末春節送暖遍及北、中、南、澎等地，關懷對象尚有義光育幼院、恩典之家、台中育幼院、台南仁愛之家、財團法人博幼社會福利基金會等17所社福機構。

鄭大宇、陳志豪也關心了解樹林關懷站孩子們課業的學習狀況，台灣兒童少年希望協會樹林關懷站於102年3月成立，樹林關懷站以關懷服務弱勢家庭兒童少年課後照顧與生活輔導為主，主要是7~15歲的國小一年級至國中三年級的青少年。讓孩子們放學來協會寫作業，除協助作業外，也透過陪伴建立良好的生活習慣、人際關係以及家事指導，讓這些孩子們的童年可以有更多的自信與歡笑，並且減輕家庭照顧孩子的壓力。

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