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2025年是牛、牛變熊、熊…非常難以預料！ 真星華：沒能力玩價差就長期持有

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

近日聽到專家分享股市3牛1熊循環的觀察，2022熊市，2023、2024牛市，2025可能是第3年牛市，可能是年初牛到年底，或牛到年中，然後開始熊到年底，只是年底高於年初那種型態。再加上美國總統即將上任，政策可能變化，增添許多經濟變數，2025究竟是牛、牛變熊、熊，非常難以預料。

面對這種不確定是牛或熊的大環境，個人的投資策略該如何因應？凡事都有正反兩面，可能是這樣：

正面觀點

牛，股票資產市值上漲，增加持有張數，進一步擴大資產規模，買進。

熊，股票價格便宜，降低持有成本的好機會，買進。

結果，股票張數持續增加，在下一個牛市資產規模與股利雙雙成長。

反面觀點

牛，價格太貴，等跌下來便宜再買，現金為王，等待低點，觀望。

熊，股票資產市值下跌，先停利或停損，低點再撿回來。

結果，不一定等到心中的完美低點，現金比例高，持有張數少，下一個牛市印證科斯托蘭尼那句話：下跌時沒有小麥的人，上漲時也不會有小麥。當然也可能資金全壓在低點，下一個牛市賺爆，一戰成名。

正面觀點，偏向長期持有；反面觀點，偏向低買高賣。

要持正面觀點或反面觀點看待牛熊，全在一念之間。我自知沒有能力做短期價差，選擇長期存股，只能持正面觀點，以不變應萬變，依照存股計畫分散時間持續買進，不作它想。

看到從職場退下來的多位存股界老師，年領股利200萬、300萬、600萬，羨慕嗎？我很羨慕，有為者亦若是，就算達不到老師的水準，努力存股就有希望跟上腳步，至少達到100萬就很棒了。懷抱著這個希望，正面看待牛熊，如果能逐步累積出500張、1000張，將來的退休生活，應該就不用擔心現金流啦。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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