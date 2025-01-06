台積電漲50元收1125元 台股漲639點收23547點

台股6日勁揚，早盤以23,131.79點開出，盤中最高一度達23,553.29點，終場收23,547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交量4,064.8億元。櫃買則收255.31點，上漲2.96點。台積電（2330）終場收1,125元，上漲50元。

盤面上以類股來看，油電燃氣、塑膠、半導體、生技、光電、運動休閒、電腦周邊等較為強勢，而有航運表現較為疲弱。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、和椿（6215）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、順達（3211）、精成科（6191）、AES-KY（6781）、鴻準（2354）、藥華藥（6446）等。

而量大弱勢的則有，華星光（4979）、陽明（2609）、長榮（2603）、海華（3694）、嘉澤（3533）、信驊（5274）、上銀（2049）、富世達（6805）、中光電（5371）等。

統一投顧表示，台股自2025開盤後，市場情緒陷入觀望，上周指數下跌367點，周線收黑K，技術線型偏弱勢。但CES展7日登場，各大廠將展示最新科技趨勢，個股將有題材表現機會。接下來還有黃仁勳來台、台積電與大立光（3008）雙王法說會接棒等，有助台股加快擺脫整理格局，後續觀察外資期貨空單及成交量變化。

另外，操作上建議逢低分批佈局，選股不選市。選股方向上以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。