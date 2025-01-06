快訊

蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

台積電漲50元收1125元 台股漲639點收23547點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股6日終場收23,547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交量4,064.8億元。中央社
台股6日終場收23,547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交量4,064.8億元。中央社

台股6日勁揚，早盤以23,131.79點開出，盤中最高一度達23,553.29點，終場收23,547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交量4,064.8億元。櫃買則收255.31點，上漲2.96點。台積電（2330）終場收1,125元，上漲50元。

盤面上以類股來看，油電燃氣、塑膠、半導體、生技、光電、運動休閒、電腦周邊等較為強勢，而有航運表現較為疲弱。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、和椿（6215）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、順達（3211）、精成科（6191）、AES-KY（6781）、鴻準（2354）、藥華藥（6446）等。

而量大弱勢的則有，華星光（4979）、陽明（2609）、長榮（2603）、海華（3694）、嘉澤（3533）、信驊（5274）、上銀（2049）、富世達（6805）、中光電（5371）等。

統一投顧表示，台股自2025開盤後，市場情緒陷入觀望，上周指數下跌367點，周線收黑K，技術線型偏弱勢。但CES展7日登場，各大廠將展示最新科技趨勢，個股將有題材表現機會。接下來還有黃仁勳來台、台積電與大立光（3008）雙王法說會接棒等，有助台股加快擺脫整理格局，後續觀察外資期貨空單及成交量變化。

另外，操作上建議逢低分批佈局，選股不選市。選股方向上以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電1115元新天價 台股盤中漲逾550點收復所有均線

台積電領軍！台股「三利多」有望發酵 紅包行情暖身

CES展聚焦四看點 輝達執行長黃仁勳發表演講

台股失守季線、周線翻黑 法人：CES短多行情「見好就收」

相關新聞

2025年是牛、牛變熊、熊…非常難以預料！ 真星華：沒能力玩價差就長期持有

我自知沒有能力做短期價差，選擇長期存股，只能持正面觀點，以不變應萬變，依照存股計畫分散時間持續買進，不作它想。

台積電大漲帶動大盤指數創高 林修銘曝發展最關鍵因素

台股在護國神山台積電領軍站上1150元天價價位之下，大盤指數今天大漲639.41點來到2萬3547.71點，對於大型權值...

台股ETF今年如何表現？投信公會理事長指出二大新趨勢

台股ETF今年如何表現？投信公會理事長劉宗聖今日受訪時指出二大新趨勢，一是市值型ETF會抬頭，另一則是去年最夯的「月配息...

台積電飆1,125元、天價市值29兆元 單日上漲金額史上第三高

台股6日狂飆639.41點，居歷史第4大單日收盤漲點，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價開高走高收最高，以1,12...

康和證券董總 親赴台灣兒童少年希望協會送暖

值此隆冬時節，康和證券（6016）董事長鄭大宇、總經理陳志豪日前帶領同仁親赴台灣兒童少年希望協會樹林關懷站送暖，並特別致...

台積電漲50元收1125元 台股漲639點收23547點

台股6日勁揚，早盤以23,131.79點開出，盤中最高一度達23,553.29點，終場收23,547.71點，上漲639...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。