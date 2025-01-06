外資押注日股、內資 NISA 推動 投資日股聚焦「這題材」後市成長可期

日銀（BoJ）在利率決議上維持0.25%政策利率不變，符合多數市場預期，會後植田談話意外透出偏鴿訊息， 原因在於日銀希望有更多時間分析風險與薪資相關數據再來決定貨幣政策，並暗示日銀並不急於進一步升息，日圓一度逼近158日圓兌1美元，然而部分委員認為日本已滿足升息條件，目前日銀內部尚無共識。日銀可能更傾向於推遲至2025年1月或3月再進行利率調整，明年春鬥是政策決定重要關鍵，野村資產管理表示，短期日圓恐呈現偏弱走勢，不排除日圓貶至160，海外風險包含美國經濟政策的不確定性和美元可能強勢，亦成為重要考量因素，日銀希望在經濟復甦後採取行動，目前日本經濟正在溫和復甦，價格趨勢預計將逐步向上，若經濟、物價預估能夠實現，可望在此前提調升政策利率。

野村日本價值動能高息ETF （00972）基金經理人張怡琳進分析表示，近期日本股市跟隨美股漲勢收高，受惠於Fed偏好的基礎通膨指標、核心個人消費支出物價指數（PCE）增幅降至自5月以來的最小。近期日股因美國科技股走揚，激勵日本半導體產業漲勢，股神巴菲特曾說日本股市是他除了美國股市外最大的投資標的，證實投資日本股市也有助於資產配置，並降低市場風險對資產的影響。

在中美貿易戰期間，日本提供雙方所需的關鍵技術、電子零件等資源，日本企業在半導體供應鏈也扮演非常重要的角色。另一方面，近年來日本政府積極想要活絡當地證券交易市場，除持續鼓勵企業將股東權益放在第一優先，吸引外資買盤進駐以外，其實在「內資」的部分也做了不少努力。NISA（Nippon Individual Saving Account）是一種小額投資免課稅的優惠制度，每年一定額度內的免稅優惠，投資收益不會被扣20％的稅金，用來鼓勵日本民眾以投資代替儲蓄。2024年起，NISA帳戶每年投資金額提高至360萬日圓（約為新台幣77萬元），分為定期定額120萬日圓＋單筆投資240萬日圓，免課稅額度合計1,800萬日圓（約為新台幣385萬元）。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，不同於台股投資環境為「散戶市場」，自然人占集中市場總成交值比重往往超過一半以上，日本國人的投資仍相對保守，更傾向將錢存在銀行或買保險。為更進一步推動日本國人將儲蓄轉向投資，日本政府推出新制 NISA（小額投資免稅制度），大舉放寬投資額度、免稅年限及使用彈性。隨著日本消費者物價指數自2022年衝破2%以來，日本國人也終於意識到僅靠存款領息已趕不上物價飛漲速度，因此擴大投資意願，2024上半年透過NISA進行投資的總金額累積已超過10兆日圓。

張繼文進一步分析指出，以東京證券交易所最具代表性的PRIME市場為例，首先看到的是總成交值長期穩健上升，從2016年的年總成交值1,252兆日圓，（統計至2024年12月6日）已幾乎翻倍成長到2,328兆。總交易值越大顯示投資市場越活絡，長期來說也越有表現機會；另一方面，就投資者類型而言，外資仍穩占總成交值比例第一，長年維持在六成以上；然而，可以發現政府企圖活絡「內資活水」的努力有收到成效，近年來內資散戶的占比逐漸提高，從2016年的14%快速上升至2024年接近23%的水準。 這種結構性的改變不僅拓寬市場資金來源，亦提升市場的穩定性與流動性，降低外資單一主導對市場可能帶來的風險。隨著更多國內資金的參與，日股的投資基礎得以更加穩固，對於未來市場的前景將產生正面助益。

張繼文進一步指出，近年東京證券交易所致力於推動公司治理改革，目標在於強化日本企業管理階層重視資產負債表上的資本效率和股東權益報酬率，要求股價淨值比（PBR）低於一倍的公司必須提出具體經營改善策略，而非僅僅是損益表上的銷售額和利潤率，顯示日本企業重新專注於資本報酬率，而不是優先考慮就業穩定和設立資產負債表的緩衝。

目前日本企業的公司治理思維、股東結構正明顯轉變，交叉持股比例大幅下降，外部投資人參與度大幅上升，企業也加速實施庫藏股買回與股利發放，提升企業價值，在企業治理加強、注重資本效率的背景下，有助於提高企業ROE、PBR等指標，進而有助於提高股價。2024年開始，東京證券交易所每月發布計劃提高價值的公司名單，藉此對沒有提出計劃的公司施壓，反應企業治理改革，在政府重振日本市場的計劃中占據重要地位，日股不再像過去一樣自我設限，促使外資重新看到日股的投資吸引力，在股份回購、解除交叉持股以及日本央行加息的環境下，銀行及其他金融公司股票在明年的表現將優於其他行業，這也是股神巴菲特看好日本金融股最重要原因股並打算長期持有，日前股神巴菲特的波克夏公司計劃在全球市場發行日圓債券，這次他以日本金融股為主，且正在為增持相關價值股募集資金。

巴菲特不斷重返日本市場，可望替日本股市帶來活力，今年稍早他對五大商社的支持，帶動日經 225 指數創下歷史新高，如果這次波克夏將選擇範圍擴大到金融產業，那麼將成為支撐日本股市的因素。有別市面日股追蹤指數，00972追蹤日本價值動能高息指數擁三大優勢，優勢一，全台首檔唯一金融股比重近30%為日本升息循環的優先受惠族群，優勢二，唯一鎖定日本價值股進行布局；優勢三，唯一搭上日本證交所改革PBR政策紅利來進行選股，聚焦在這波日企政策改革順風起飛潮，參與日本股市的成長

投資人不妨關注預計於2025年1月9日掛牌上市的野村日本價值動能高息ETF（00972），趕上這波改革紅利投資題材。張怡琳指出，00972追蹤彭博日本價值動能高息指數選股母池包含日本的大中小型股，共約1,100檔，先透過市值跟流動性、股利率等篩選，留下市值前400大標的，接著考慮股價淨值比動能、獲利成長動能和股利指標，篩選出50檔成分股，不同於目前市面上大多日股ETF都追蹤大盤或者是特定產業指數， 透過全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，選股邏輯不僅納入股利指標，還納入企業的股價淨值比（P/B）及每股盈餘（EPS）的成長，在獨特PBR+EPS雙動能指標及高息指標的搭配下，有效提升投資潛力，占盡日股改革紅利。實證研究，自2021年以來（2021/1/4-2024/12/18）彭博日本價值動能高息總報酬指數上漲約186.7%，遠勝同期間東證總報酬指數的66.7%。

張繼文表示，野村日本價值動能高息ETF（00972）追蹤彭博日本價值動能高息指數，囊括股價有動能、獲利有前景的個股，投資人感受到日股有其特有的公司治理改革紅利，日本企業正在積極的提升股東權益的「現在進行式」，另一方面，日本個人儲蓄帳戶NISA（小額投資免稅制度）推動，以及外資積極流入日股多面向利多帶動下，成為股市加持的力量，助漲日股表現，目前日股的股價淨值比（P/B ratio）與股東權益報酬率（ROE）相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拚經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能，中長線來看，日股未來仍有提升空間，現階段日股站上有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資，建議投資人可以根據自己的投資目標和風險承受能力，透過野村日本價值動能高息ETF（00972）參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。