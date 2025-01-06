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這次漲真的？台塑四寶大反彈 台塑化盤中大漲逾7%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台塑四寶在2024年成為最悲情的集團股，四寶一年來總跌幅都有超過55%，不過6日跟著台股一同大漲，台塑化（6505）盤中大漲逾7%，一口氣站上月線，南亞（1303）漲幅逾6%，台塑（1301）、台化（1326）也有超過5%的漲幅，另外南電（8046）也上漲逾6%。

台塑四寶去年跌勢慘重，12月31日封關最後一天，台塑化、南亞、台化都收2024年最低價位，台塑則守住12月30日收盤價，維持平盤收34.5元。統計今年上市櫃前20大跌幅中，台塑四寶就包辦了四名，總跌幅都有超過55%，股價腰斬。

不過。台塑集團6日集體大漲，四寶盤中皆大漲超過半根停板，尤以台塑化漲勢最為猛烈，盤中大漲逾7%。

國際油價去年12月底出現連續上漲，西德州原油（WTI）期貨自12/29每桶70.26美元，至1/3漲至每桶73.96美元，是10月11日來最高。布蘭特原油期貨每桶收在76.51美元，是10月14日來最高價位。

極地渦旋侵襲美國，美國部分地區可能面臨十多年來最寒冷的1月，天寒地凍助長家用取暖需求，瑞銀分析師史托諾沃表示，歐、美各地寒氣逼人，取暖需求擴增可望帶動油價走高。隨著冬季展開，取暖燃料價格上漲本就是常態。

另外，三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯近期報價持穩，法人指出，農曆春節連假結束後，隨著下游加工廠及通路庫存去化，客戶將會陸續回補庫存，加上節後步入季節性需求旺季，買氣回溫，有利產品銷售。同時，中國大陸力推十兆人民幣化債政策，紓解中國大陸地方政府債務壓力，擴大今年度財政政策空間，石化原料市場景氣不看淡。

台塑化

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