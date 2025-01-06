台股新年第一個交易日下跌是「送禮物」！狄驤：短短兩天上漲500點

大家早安，我們在上周跟大家分享，台股在新年第一個交易日的下跌，將是不錯的新年禮物，短短兩天過去台股就發出上漲 500點的小禮物給我們...

不僅如此，我們在過去也提到，歷史經驗顯示 Nvidia遠期本益比來到 30左右，通常意味著股價被低估，往上空間較大。

而近期 Nvidia遠期本益比就開始從 30左右升至 32，股價也有挑戰歷史新高的發展。

當然，台美股再次走高的原因不僅有指數與乖離率收斂，重點還有微軟在上周五宣布，今年將擴大 AI資料中心支出達 800億美元，而去年全年的資本支出為 500億美元，可見科技巨頭的燒錢軍備競賽還在變得更加劇烈，這對 Nvidia和台積電等供應鏈來說，無疑是一件好消息。

畢竟，雖然科技巨頭擴大 AI相關支出並不是新利多，但市場需要確認 AI產業的成長動能無虞，我們才能看到 AI熱潮延續下去，並創造出許多難得的投資機會。

值得注意的是，投資朋友也不能忘記總體經濟的變化，像是我認為周五的非農就業報告就非常重要，主因是 FED在去年底的 FOMC明顯轉鷹後，市場就會更密切關注經濟數據的變化，並快速調整降息預期，而該狀況會對股債市帶來深遠的影響，除了會變成市場的危機，也有望形成轉機，這也是我們在最新周報要分享給大家的內容。

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