2025投資「蛇我其誰」10大投信聯手 看好美國、科技、非投資級債

2025年投資機會點在哪裡？為協助投資人掌握新年度的趨勢商機，國內最大基金交易平台－基富通結合十大投信投顧業者舉辦「2025市場攻略」票選活動，看好度前3名分別是美國股票、科技產業股票、非投資級債券，同時推出全平台基金定期定額、單筆申購通通終身0手續費優惠，讓投資贏在起跑點。

邁入新的一年，投資也要展開新氣象。因此，基富通與安聯投信、保德信投信、施羅德投信、復華投信、富達投信、富蘭克林證券投顧、富蘭克林華美投信、摩根投信、聯博投信、瀚亞投信共10大基金公司合作，票選2025年各自看好的市場或區域。

根據票選結果，以美國股票、科技產業股票均獲八家基金公司認可，同步榮登好評度最高的資產類型；其次是非投資級債券、台灣股票，分別有七家與六家基金公司看好。

彙整各業者看法，「川普2.0」、「AI人工智慧」、「聯準會貨幣政策」為2025年共同的關注焦點。其中，川普雖然傾向放鬆監管與推動減稅等親商政策，有利於美國經濟及企業獲利表現，然而在美國優先的政策主軸下，關稅壁壘與區域衝突風險也讓人感到擔憂。

所幸，AI技術持續演進，更多的科技創新、AI基礎建設導入，預料將繃出新的火花，支撐美股、台股與全球科技業成長格局。而企業獲利、經濟數據與股市表現也將牽動聯準會的貨幣政策動向。

基富通總經理王浩宇表示，為幫助投資人長期理財規劃，贏在投資的起跑點，2025年基富通全平台無論定期定額、單筆申購通通終身0手續費，此外，還提供「好享加－低檔智動投」、「好享Check基金健檢」的工具，讓投資人在波動中從容調整投資策略，達到最佳的投資效果。

王浩宇強調，金融市場瞬息萬變，投資理財更需要穩紮穩打，採取定期定額紀律投資方式，能夠有效分散市場風險，並隨著時間的推移，充分發揮長期複利效果。