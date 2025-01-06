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台積電1115元新天價 台股盤中漲逾550點收復所有均線

中央社／ 台北6日電
台積電股價6日表現強勁，盤中最高衝上1115元歷史天價，台股指數盤中最高23461.95點，上漲553.65點，收復所有均線。中央社
台積電股價6日表現強勁，盤中最高衝上1115元歷史天價，台股指數盤中最高23461.95點，上漲553.65點，收復所有均線。中央社

美國CES展將在本週登場，台積電領漲，盤中最高衝上1115元歷史天價，台股指數盤中最高23461.95點，上漲553.65點，收復所有均線。CES展也帶動AI概念股、無人機概念股表現亮眼。

截至10時57分，台股指數為23461.95點，上漲553.65點。

電子股盤中上漲2.5%、金融股上漲0.98%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.8%。

權值股方面，台積電盤中大漲40元，股價為1115元歷史新高；鴻海股價反彈挑戰月線，股價上漲3.5元至184.5元；聯發科上漲55元，至1415元。

AI人工智慧概念股如廣達盤中上漲10元，股價為299元；英業達上漲0.6元；技嘉上漲14元。

無人機概念股包括安集以37.4元攻上漲停；攸泰科技盤中上漲2.6元；華電網上漲1.5元。

萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社記者訪問時表示，今天台股大漲，主要是台積電點火，因下週台積電將舉辦法說會，市場樂觀預期今年擴廠產能開出，業績有望走高，第1季淡季不淡，資金湧入買台積電，貢獻大盤指數超過300點。

另外，今天聯發科和廣達等權值型電子股，同樣買盤點火，主要衝著AI商機而來，中小型股反而受到資金排擠，走勢沒大盤指數表現亮眼。

本週市場聚焦即將舉辦的CES展，他認為，資金方面不會每天都聚焦在權值股，有望輪動到其他股票，因此近期指數有望持續維持高點，迎接紅包行情。

台積電

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