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美國經濟穩健 投等債進場時機到

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期市場降息預期修正，造成債券殖利率短線內於高檔震盪，川普關稅政策可能引發通膨再加速的風險已陸續反應，現階段應視為鎖利布局契機，今明兩年聯準會降息方向不變，預期未來利率仍可望緩步回落，將帶動債券價格上漲，預期報酬仍佳。

美國經濟表現穩健，2024年第3季GDP季增年率上修至3.1%，企業財報結果亦顯示基本面良好、前景樂觀，信用市場風險低，在絕對的安全性保護下，投資等級公司債相較公債擁有利差優勢，具有較高的收益率及潛在資本利得空間，債券布局建議可以鎖定投等債，以兼顧利息收益與安全性。

觀察近期市場動態，資金逐漸從高風險資產轉向較為穩健的投資標的，投資級公司債的需求明顯提升。尤其在經濟基本面支撐下，美國大型企業的償債能力維持穩定，違約風險相對較低，使得投資級公司債成為兼具收益與安全性的優質選擇。

展望後市，雖然短期內市場對降息時程存有不確定性，但基於通膨持續降溫、經濟軟著陸的預期之下，債券市場仍存在相當的投資機會。投資人可考慮在目前殖利率相對高點布局，除了能夠鎖定較高的固定收益，未來若利率走低，債券價格上揚的資本利得也將為投資組合帶來額外收益。兆豐美國企業優選投資級公司債ETF（00957B）首次收益分配將於今年2月14日進行，有計畫納入債券ETF作為投資組合的投資人，可留意最後買進日為1月16日。

兆豐投信提醒，投資人選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率差異外，亦可觀察相關市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。

債券ETF 公司債

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