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台積電再刷新天價！衝上1,115元 聯發科、鴻海也強漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電6日大漲。中央社
台積電6日大漲。中央社

美股上周五（3日）收盤大漲，費城半導體指數大漲2.8%，台積電（2330）ADR勁揚3.5%，台積電6日也隨美股大漲，盤中頻頻刷新歷史新高，來到1,115元，漲幅逾3%，其餘權值股也走高，聯發科（2454）漲幅約4%，鴻海（2317）上漲近2%，廣達（2382）漲幅近3%。

美股四大指數皆收漲，以費城半導體指數漲勢表現最強，台積電ADR更收在歷史新高208.61美元，輝達（NVIDIA）也大漲逾4%。台股今揚眉吐氣，盤中大漲超過500點，其中台積電、聯發科、鴻海、廣達加起來約貢獻指數約350點。

若以台積電盤中最高股價1,115元來計算，台積電市值衝高至28.9兆元，單日市值增加1.1兆。除了台積電大漲表態，聯發科也反向跳空大漲，盤中漲幅逾4%，收復月線；鴻海則漲勢較為收斂，上漲逾1%；廣達挑戰季線大關。

法人指出，台積電營收成長引擎來自先進製程貢獻持續拉升，享有「贏者全拿」的領先者紅利，受惠於AI與高速運算（HPC）應用訂單能見度直達2028年，法人預期台積電2025年業績持續維持高雙位數成長，全年營收將突破千億美元里程碑、達1,071億美元（逾新台幣3.5兆元），再創新高。

台積電2024年前三季每股純益達30.8元，法人普遍預期上季每股純益可望優於第3季的12.55元，每股純益平均值約43.3元，高標超過45元。

鴻海5日公布去年12月合併營收6,548.25億元，雖因傳統淡季而月減2.64%，仍為同期次高，年增率高達42.31%；去年第4季合併營收為2兆1,323億元，創歷史單季新高，季增15.03%，年增15.17%。

法人分析，受蘋果年度新機拉貨潮告一段落影響，往年12月與第1季都是鴻海傳統淡季，但去年繳出年增逾42%的成績單，透露鴻海在產品組合上已開始轉變。進入2025年，AI伺服器依然是鴻海成長主軸，鴻海透露，本月下旬起將進入大量出貨階段，挹注營收將更顯著。

台積電 鴻海

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