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SCFI 連六漲 法人機構對海運股後市維持中性略偏多評價

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

SCFI指數截至上周為止，為2,505.17點，較前一周上漲1.8%，其中，美東線周漲5.6%，美西線周漲9%，歐洲線周跌3.7%。分析師指出，SCFI指數連續第六周上漲，漲幅主要仍由美國線帶動，對長榮海運（2603）、陽明海運（2609）等海運股後市仍維持中性略偏多的評價。

法人機構表示，美東碼頭工人罷工方面，近日傳出勞資雙方將於1月7日重啟談判，由於此次談判涉及自動化設備，勞資雙方難有共識，導致1月中旬罷工機會再度提高，部分航商已經規畫於罷工後一個月徵收塞港相關附加費用。

由於對於美東港口罷工的預期升溫，引發貨主將貨物轉由美西港口出貨，近期美西線運價走勢相對強勢，待農曆春節期間進入需求空窗期，罷工影響逐漸淡化，運價將有所回落，但川普立場偏向勞方，若罷工時間持續延長，則春節過後運價跌幅不至於過大，同時可能再度引發塞港預期。

展望2025年，研調機構預估，市場運力供給的年增幅度將由2024年的10.5%下滑至5.6%，需求則由3%下滑至2.5%，儘管市場仍處於供過於求狀態，然供給壓力有望減輕；美國線長約方面，由於2024年合約價明顯低於現貨價水準，因此，2025年合約價調漲機率偏高。

整體而言，儘管市場持續存在新增運力，但在紅海危機未除、航商仍需繞道而行下，將持續去化市場過剩運力，支撐航商獲利大幅優於疫情前水準。

此外，媒體報導以色列國防部長卡茲證實，已於卡達恢復與哈瑪斯的間接談判，用來釋放在哈瑪斯跨境攻擊中遭扣押的以國人質；但與此同時，以色列仍持續對加薩走廊發動攻擊，儘管傳出哈瑪斯同意釋放34名人質，然雙方對於以色列承諾永久停火並完全撤出加薩能否達成協議仍待觀察下，對海運股後市維持中性略偏多的看法。

延伸閱讀

川普就職前加薩停火浮現 哈瑪斯：準備釋放34名人質

以色列外長證實 停火談判在卡達重啟 美再售以80億元武器

以色列外長證實 加薩停火談判已在卡達重啟

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