2024年台積電（2330）仍屬「偏低估值」！ 專家：今年持續配置AI或透過0050參與

2024 年台股以 29% 的指數漲幅交出亮眼成績單，但大漲的背後實則是「一個台股，兩個世界」：有沒有 AI 概念股，績效天差地遠。投資專家陳喬泓的投資組合中，約有三成配置在台積電。他指出，台積電權重占大盤約 30%，若配置比例低於 10%，今年很難跑贏大盤，就算認為台積電股價過高，也可透過投資 0050 來達成配置目的。

陳喬泓並非只以存股領配息，而是強調應以存成長股為主。他在網路財經節目《財富狂犇》分享以本益成長比（PEG），而非單純以股息殖利率作為選擇依據。本益成長比是將本益比與成長性的比例結合的指標，用來判斷股票是否被低估或高估。他的操作原則是：若 PEG < 0.75，則認為被低估，適合買進；若 PEG > 1.2，則考慮獲利了結。

以台積電為例，今年台積電 EPS 預估為 44 元，2025 年成長性保守估計為 22%，EPS 可達 55 元。目前股價 1085 元，對應本益比為 19.7，將其除以成長性得出 PEG 約為 0.89，顯示台積電目前仍屬於偏低估值。

但陳喬泓提醒也，市場節奏加快，投資者需要保持動態調整部位的彈性，以適應快速變化的市場。他分享了三個動態調整的原則：

買進條件消失 如果公司基本面出現問題，例如毛利率大幅下降或營收衰退，需要重新評估持股，並評估是短期影響或長期影響。例如今年租賃股與石化業因外部環境改變，導致營收下滑，便不適合繼續持有。 找到更高潛力的標的 當原有股票的漲幅預估只剩 10%，而另一檔有 50% 的漲幅空間時，可以考慮轉換到基期更低，或成長性更好的標的，以優化資金配置。 果斷執行換股計劃 決定換股時應盡快執行完成，避免因小幅價差猶豫錯失出場時機，能在年內調整，就不要拖到年底。此外，盡量避免成交量低的股票，保持流動性。

對於 2025 年，陳喬泓認為美國經濟仍有成長，但速度放緩，台股則因過去兩年的大幅上漲，明年續漲的機率降低，約至 26000 點見頂。他認為，2025 年的市場可能震盪更大且更頻繁，政治與經濟的不確定性也可能影響行情。

陳喬泓建議投資人圍繞兩個主軸進行布局，首先是AI 產業，持續配置台積電，或透過 0050 參與相關行情，避免績效落後於大盤。另外再搭配防禦型內需高殖利率股，減緩經濟外部影響，例如兼具防禦性與成長性的瓶蓋股宏全，以及營收結構趨於穩定電梯股崇友。至於債券，陳喬泓認為降息不確定性可能加劇其波動。保守投資人可採取 AI 與防禦型個股各半的策略，以平衡風險與收益。

除了由本益成長比評估後的台積電與貿聯-KY，陳喬泓認為中長線題材的重電股中興電、高毛利率與高成長性的伺服器導軌領導廠川湖，以及疫後旅遊復甦最賺錢的台灣虎航，也都是 2025 年進可攻、退可守，值得留意的成長股。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2024 年一個台股兩個世界，你在哪一邊？2025 震盪年攻守雙主軸這樣配