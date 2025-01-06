法說會行情提前暖身？ 台積電一度衝上1,105元 創下新高

台積電（2330）將於16日召開法說會，6日股價一開盤即一度衝上1,105元，盤中上漲逾2%，創下歷史新高。法人看好，台積電可望在法說會釋出本季傳統淡季業績逆勢季增，及2025全年美元營收年增雙位數百分比的好消息。

受惠於AI與高速運算（HPC）應用訂單能見度直達2028年，法人預期台積電2025年業績持續維持高雙位數成長，全年營收將突破千億美元里程碑、達1,071億美元（逾新台幣3.5兆元），再創新高。

法人指出，台積電營收成長主要引擎來自先進製程貢獻持續拉升，享有「贏者全拿」的領先者紅利，隨著2奈米家族2025年量產，也是助攻營運的一大利器。

另外，台積電美國亞利桑那州新廠與日本熊本一廠等海外廠區也將於2025年加入貢獻營運，有助因應客戶異地備援需求，並帶來穩健營收。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告，受惠AI及旗艦智慧手機、PC主晶片預期帶動5／4奈米、3奈米需求，CoWoS先進封裝亦將持續供不應求，先進製程與成熟製程廠商營運將呈兩極化。

台積電2024年前三季每股純益達30.8元，法人普遍預期上季每股純益可望優於第3季的12.55元，每股純益平均值約43.3元，高標超過45元。

台積電今開盤不久即跳上1,105元，繼10/18後再創歷史新高，盤中漲幅逾2%，貢獻台股大盤約200點。