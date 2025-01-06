台積電漲25元開1,100元創新高 台股漲223點開23,131點

台股6日開盤指數為23,131.79點，上漲223.49點。台積電（2330）開盤價1,100元創新高價，上漲25元。

群益投顧表示，台股大盤破季線多頭抵抗+美股上周五（3日）大漲,挹注短線指數反彈。預估波段領漲的電子股逢高獲利了結賣壓將增，非電弱勢氛圍則有機會逐漸相對獲資金轉進挹注。雖然上周五美股強漲，但台股繼此前相對費半，到近期相對那指，仍形成台股高基期電子股基期風險仍顯偏大，非電相對電子股價有機會漸趨增溫。電子強勢概念個股擇強守技術面短線應對；方向上宜檢視持股，留意評價、基期,汰弱留強應對。

操作題材可留意：低本益比、高殖利率概念股，由於領跌傳產龍頭的重要指標台塑（1301）已逼近30元整數大關，短線估計逢低搶台塑守整數關卡的買盤將相對增溫；但傳產龍頭上檔層層套牢，搶短難度與風險相對高，預估資金風險趨避需求估進一步升溫下，具備高殖利率概念（低本益比）股，如個別營建(造)股、海運股等，相對有機會獲買盤青睞。

上周五（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,732.13點，上漲339.83點、漲幅0.8%；S&P500指數上漲1.26%；那斯達克指數上漲1.77%；費半指數上漲2.83%。台積電ADR漲3.49%，收在歷史新高208.61美元。彭博資訊分析師認為，台積電2024年第4季營收可望超越市場預期的新台幣8,520億元，毛利率有望擴張至58%的兩年高點。台積電預定1月16日公布2024年第4季財報，並召開法說會

標普500指數仍以川普當選美國總統以來最大單日漲勢，為美股2025年頭一周劃下完美句點。本周市場將關注最新就業數據，以及7日登場的美國消費性電子展（CES）。，特斯拉和輝達分別漲逾8%和4%。美國公債殖利率上周五走高，10年期公債殖利率觸抵4.6%。

三大法人上周五集中市場合計買超112.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超91.6億元，投信買超9.3億元，自營商（自行買賣）買超0.8億元，自營商（避險）買超10.9億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,811口至15,058口，外資淨空單減少3282口至39,974口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,564口至16,126口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,200點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.82上升至0.87。VIX指數下降0.43至17.9。外資台指期買權淨金額-0.54億元 ; 賣權淨金額-0.24億元。整體選擇權籌碼面偏多。