快訊

黨內持續逼宮…加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

有地表最強戰車就免驚？ 國軍改良現役戰車問題一籮筐

亞洲第一人！真田廣之「幕府將軍」勇奪金球獎視帝

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電漲25元開1,100元創新高 台股漲223點開23,131點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股6日開盤上漲223.49點。聯合報系資料照
台股6日開盤上漲223.49點。聯合報系資料照

台股6日開盤指數為23,131.79點，上漲223.49點。台積電（2330）開盤價1,100元創新高價，上漲25元。

群益投顧表示，台股大盤破季線多頭抵抗+美股上周五（3日）大漲,挹注短線指數反彈。預估波段領漲的電子股逢高獲利了結賣壓將增，非電弱勢氛圍則有機會逐漸相對獲資金轉進挹注。雖然上周五美股強漲，但台股繼此前相對費半，到近期相對那指，仍形成台股高基期電子股基期風險仍顯偏大，非電相對電子股價有機會漸趨增溫。電子強勢概念個股擇強守技術面短線應對；方向上宜檢視持股，留意評價、基期,汰弱留強應對。

操作題材可留意：低本益比、高殖利率概念股，由於領跌傳產龍頭的重要指標台塑（1301）已逼近30元整數大關，短線估計逢低搶台塑守整數關卡的買盤將相對增溫；但傳產龍頭上檔層層套牢，搶短難度與風險相對高，預估資金風險趨避需求估進一步升溫下，具備高殖利率概念（低本益比）股，如個別營建(造)股、海運股等，相對有機會獲買盤青睞。

上周五（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,732.13點，上漲339.83點、漲幅0.8%；S&P500指數上漲1.26%；那斯達克指數上漲1.77%；費半指數上漲2.83%。台積電ADR漲3.49%，收在歷史新高208.61美元。彭博資訊分析師認為，台積電2024年第4季營收可望超越市場預期的新台幣8,520億元，毛利率有望擴張至58%的兩年高點。台積電預定1月16日公布2024年第4季財報，並召開法說會

標普500指數仍以川普當選美國總統以來最大單日漲勢，為美股2025年頭一周劃下完美句點。本周市場將關注最新就業數據，以及7日登場的美國消費性電子展（CES）。，特斯拉和輝達分別漲逾8%和4%。美國公債殖利率上周五走高，10年期公債殖利率觸抵4.6%。

三大法人上周五集中市場合計買超112.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超91.6億元，投信買超9.3億元，自營商（自行買賣）買超0.8億元，自營商（避險）買超10.9億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,811口至15,058口，外資淨空單減少3282口至39,974口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,564口至16,126口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,200點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.82上升至0.87。VIX指數下降0.43至17.9。外資台指期買權淨金額-0.54億元 ; 賣權淨金額-0.24億元。整體選擇權籌碼面偏多。

台積電 高殖利率

延伸閱讀

台股AI主題多方主軸不變 概念股板塊分化加劇

台積電領軍！台股「三利多」有望發酵 紅包行情暖身

台積電今年旺 營收衝千億美元挑戰新高 本季淡季不淡

台積2024年預期賺逾四股本 今年現金股利上看20元

相關新聞

法說會行情提前暖身？ 台積電一度衝上1,105元 創下新高

台積電（2330）將於16日召開法說會，6日股價一開盤即一度衝上1,105元，盤中上漲逾2%，創下歷史新高。法人看好，台...

台積電漲25元開1,100元創新高 台股漲223點開23,131點

台股6日開盤指數為23,131.79點，上漲223.49點。台積電（2330）開盤價1,100元創新高價，上漲25元。

群益投顧：Fed 轉向通膨 債市策略先鎖定高債息後享資本利得

群益投顧發布財富管理月報指出，債市投資人可以繼續鎖定近期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益。

美股反彈收紅 投顧：關注CES展黃仁勳演講

投資人關注即將上任的川普政府政策，科技股成市場亮點，美股3日反彈收紅。法人表示，市場關注美國時間7日起開跑的CES展帶來...

經濟基本面強、AI 助攻 台股2025乘勢續飛

台股2024年創歷史新高，以28.47%漲幅漂亮封關，在全球主要股市當中，表現名列前茅。統計台灣股票及台灣資訊科技股票基...

川普2.0行情續航 科技、價值股、中小型股將獲青睞

富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，2025年美股將在三個因素支持下持續成長：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。