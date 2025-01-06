預約美股早鳥列車 「研發龍頭」順勢搭上美股成長特快車

2024年全球股市龍騰虎躍，尤其是科技股受惠AI題材表現更為搶眼，全球經濟火車頭「美國」，主要道瓊工業指數、S&P 500指數與NASDAQ指數截至2024年12月31日分別上漲14.99%、25.00%與29.60%，表現可圈可點。隨著時局即將邁入2025年，繼大漲之後的高基期市場，哪裡還有成長機會？美股投資人又該如何布局？

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）基金經理人林怡君表示，受惠經濟基本面強勁、聯準會降息及總統大選等事件助攻，美股在2024年再創新高、科技股更是市場與資金追捧的焦點，然聚焦各產業的創新領頭羊的彭博研發龍頭指數走勢更為搶眼，2024全年上漲39.96%，表現傲視群雄。

據統計，若在不同月份進場美股S&P 500指數並持有一段時間，全年以1月及2月進場報酬表現較佳，持有六個月平均分別達7.76%、7.83%。然若聚焦各產業的創新領頭羊、以彭博研發龍頭指數為代表，其1、2月進場並持有六個月的平均表現則分別達11.33%與11.94%，比美股大盤更具爆發力、表現更為亮眼。

進入2025年，美股首要關注的盛事是元月7日全球消費性電子業盛會「2025美國消費性電子展（CES 2025）」，主題為 Connect Solve Discover Dive In (連結、解決、發現、潛入)，除持續聚焦於AI各式應用，包含：邊緣AI、物聯網（IoT）與元宇宙的實際應用，以及自駕車及人形機器人等，顯示高科技議題仍將是焦點，美科技股將繼續擔綱強勢主流股。

野村投信投資策略部副總但漢遠進一步分析表示，開紅盤往往是全球股市年內循環的常態，統計數據也顯示多頭動能往往能持續三至六個月，因此有意參與美股向上行情的投資人，不妨把握年初布局的好時機。此外，今年更有美國總統就職大事件，代表重商主義「川政2.0」更有望推出相關經濟刺激措施，例如，延續之前川普1.0期間實施企業減稅、監管放寬等政策；此外，川普競選期間與特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)互動緊密，而馬斯克又是創新研發龍頭企業的代表，目前馬斯克已確定執掌政府效能委員會(DOGE)，對於美國著重創新研發的企業料將帶來有利的政策環境，也有助於創新研發類型企業的營運發展、進而嘉惠股價表現。

但漢遠也提醒，川普執政風格鮮明且政策變數大，出乎意料的新政措施可能增添市場波動性，但美股長期向上，投資人不妨從1月開始分批布局，若遇盤勢震盪時更可考慮加碼。預計將於2025年1月9日掛牌上市的 野村美國創新研發龍頭ETF（00971）所追蹤的彭博研發龍頭指數，便是全台首檔聚焦在市值前50大「研發龍頭」的美股ETF，亦即個股研發費用須連續三年均正成長、且研發占銷售額比率須在前90%等標準，可謂全台首檔「會進化」的美股ETF。

彭博研發龍頭指數擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」是全台首檔「會進化」的美股ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。對於想參與美股多頭的投資人，不妨視己身風險承受度，透過00971野村美國創新研發龍頭ETF來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情，而目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的佈局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。

投資人應注意單一國家ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一產業ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。