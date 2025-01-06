快訊

英國鐵路200周年！延伸到全世界的現代化之路

遭指投資對岸…柯建銘一早發聲明 今告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

高雄驚見雙屍命案！男女雙手被捆綁陳屍轎車 車中留有紙條

這檔 ETF 掌握到美股蝙蝠俠變身 短中長期報酬名列前茅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一 FANG+ETF（00757）報酬率(資料來源：晨星)
統一 FANG+ETF（00757）報酬率(資料來源：晨星)

美股科技七雄再加上博通，變身蝙蝠俠「BATMMAAN」，預期將在新的一年成為新投資熱點。截至2024年底，統一FANG+ ETF（00757）一口氣囊括七檔，持股占比達66.32%，為純度最高的「蝙蝠俠」概念ETF。在蝙蝠俠等科技巨頭加持下，2024年00757全年報酬率近六成，為同類型ETF第二名，兩年、三年、五年報酬率更是同類型ETF冠軍，成立六年以來已經創造414.95%報酬。

美股七巨頭包括蘋果、輝達、微軟、Meta（臉書）、亞馬遜、Alphabet（谷歌）、特斯拉，左右美股表現，博通（Broadcom）則在2024年末異軍突起，不但是全球 ASIC 設計服務龍頭，同時也是全球通訊晶片領導廠商，目前市值已經飆破1兆美元，因此美國投資人用這八家公司英文開頭字母取名，並參考知名漫畫角色蝙蝠俠「BATMAN」，將這八家霸主稱為「BATMMAAN」。

00757的十檔成分股中，即包含七檔「蝙蝠俠股」，再加上串流巨擘NETFLIX、資安龍頭CrowdStrike以及全球資訊服務管理巨頭ServiceNow，組成檔檔都是AI創新天王的00757。其中，輝達占比達9.94%最高，ASIC晶片王博通占9.82%次之，可一次掌握GPU、ASIC晶片的雙重商機。

統一投信表示，AI大浪潮持續快速發展，這十大科技巨頭不但在AI軍備競賽中可掌握先機，在趨勢轉換時，選股邏輯也都以全球創新成長龍頭股為主，集結全球霸主就是00757展現高收益力與高續航力的重要加速器。不過因科技股本來波動就較大，且成分股只有十檔，適合風險承受程度較高的投資人，可透過定期定額方式，參與蝙蝠俠股的長線多頭行情。

BATMMAAN「蝙蝠俠」總占比前十大 ETF(資料來源：CMoney)
BATMMAAN「蝙蝠俠」總占比前十大 ETF(資料來源：CMoney)

ETF 蝙蝠俠

延伸閱讀

CES展聚焦四看點 輝達執行長黃仁勳發表演講

台達電、仁寶 認購夯

ASIC具備倍數成長題材！拉回買

00830預估配息3.96元…AI浪潮才漲不到一倍可逢低布局！達人：今年將持續熱門話題

相關新聞

美股反彈收紅 投顧：關注CES展黃仁勳演講

投資人關注即將上任的川普政府政策，科技股成市場亮點，美股3日反彈收紅。法人表示，市場關注美國時間7日起開跑的CES展帶來...

川普2.0行情續航 科技、價值股、中小型股將獲青睞

富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，2025年美股將在三個因素支持下持續成長：...

台股AI主題多方主軸不變 概念股板塊分化加劇

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，AI類股依舊是多方的主軸，概念股板塊分化加劇；強勢族群則由NVIDIA平台轉向ASI...

台積電領軍！台股「三利多」有望發酵 紅包行情暖身

台積電領軍，台股紅包行情暖身。隨著台股短線整理告一段落，美股上周五（3日）大漲，投顧法人指出，台積電ADR股價3日勁揚創...

一周盤前股市解析／航太軍工、蘋概 可留意

台股上周五（3日）開盤上漲186點，終場以上影線黑K上漲76點，收在22,908點，類股漲跌互見，大盤開高持續平盤之上震...

就市論勢／AWS ASIC伺服器鏈 有戲

台灣去年11月景氣對策訊信號連三月呈現黃紅燈，海關出口值和製造業銷量指標的年增率均有所回升，惟當月領先指標（不含趨勢指數）為101.58，月減0.38%，連續四個月下滑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。