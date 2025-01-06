群益投顧：Fed 轉向通膨 債市策略先鎖定高債息後享資本利得

群益投顧發布財富管理月報指出，債市投資人可以繼續鎖定近期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益。

美國聯準會（Fed）2024年9月開始降息，但十年期美債殖利率卻由9月約3.6%低點強彈至4.6%以上，美元指數也由100上漲至108以上，主要反應第4季美國物價年增率反彈、及川普加徵關稅和驅逐非法移民等新政策將對物價帶來更多上漲壓力。同期間，基於美國經濟穩健、企業獲利續揚，美股亦呈盤堅格局。

2024年12月18日FOMC，Powell對美國經濟及勞動市場景氣投予信任票，在此前提下，他同時表明，進一步降息之前，必須看到通膨方面取得更多進展。依2024年12月經濟預估(Summary of Economic Projection)，Fed預估2025年PCE及核心PCE年增率均為2.5%，對比2024年2.4%及2.8%，顯示物價下降趨勢陷入停頓，因此，降息政策進入停看聽階段，債市殖利率及美元繼續上漲，截至目前雖未明顯壓抑美股，但股債市不同調之走勢，終有修正的一天，屆時，可能股市反應降息預期縮減而下調，亦或是債市利率因過度反應而回跌；其中，經濟數據將主導未來金融市場走勢，關注1月7日ISM服務業指數、1月10日就業報告、1月15 日CPI等。依當前市場預估，ISM製造業指數維持低檔、服務業指數處於景氣榮枯50以上、12月新增非農就業人數約15萬人，較11月22.7萬人有所降溫，若最終數據符合預期，則短期竄高的債券利率有機會見高壓回，維繫美股震盪盤堅格局。

債市方面，川普回歸與減稅增赤，通膨可能復燃，聯準會焦點也從就業市場轉向通膨，債市投資人可以繼續鎖定近期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益。長期而言，債市利率主要反映美國貨幣政策方向，降息幅度雖然縮減但利率政策方向維持向下，美債長期仍具資本利得空間。此外，川普政策吸引資金匯流美國、加上美國經濟相對強勁及相對利差效應，美元維持強勢，新興市場股市承壓，歐股及日股區間操作。陸股方面，中央經濟工作會議近14年首次變更財政與貨幣政策措辭，顯示大陸官方2025年托底經濟與股市的決心，陸股資金行情將先於景氣行情，中線偏多看待。