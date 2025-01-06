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安聯投信：台股 AI 主題多方主軸不變 概念股板塊分化加劇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，AI類股依舊是多方的主軸，概念股板塊分化加劇；強勢族群則由NVIDIA平台轉向ASIC 平台，Amazon訂單題材挹注下，支撐相關供應鏈表現；另方面，GB200生產難度高致使出貨量下修，則壓抑相關族群表現；在半導體部分也出現多空差異，如設備股因機台拉貨趨緩而回檔，統包業者因建廠需求而受惠有撐。

安聯投信台股團隊表示，在AI伺服器方面的表現也多空不一，例如機器人概念股重回領漲族群，相關供應鏈如機構件、感測元件表現亮眼，而光通訊類股則是受惠高速傳輸必要性長線題材。總體來看，電子類股仍圍繞在AI，但類股表現差異大。

值得注意的是，安聯投信台股團隊表示，近期也有跡象顯示市場開始將注意力擴散至非AI類股，低基期優勢支撐零組件，工業電腦等主題，但其中也因有AI應用影子在內而受惠。在傳產部分，近期運輸類股表現相對整齊，生技股也有止跌回穩的跡象，工具機與重電類股則各擁題材。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，美國新任總統川普將於元月20日上任，有關川普新政府團隊、政策等消息成為近期左右市場的一大主力；不過這部分已陸續反應在股市，雖然利空不會完全消失，但從事件影響的角度，川普上任可視為短期利空出盡；政策的角度，或可期待聯準會可能提前結束縮表的利多。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，元月份交易時間較短，加上川普上任在即，以及年節將近，都將壓抑交投狀況；惟基本面仍可正向期，可逢低布局或定期定額仍是較佳布局方式；一方面可等待AI主題籌碼沉澱及拉回布局的機會，一方面可聚焦經營體質佳且具有配息能的非AI主題。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，整體來看，AI族群持續擴大，譬如從訓練到應用所需的AI 伺服器，到AI AGENT所需的各式各樣硬體裝置，台股都不會缺席，可預期AI仍是市場主流，但基本面如獲利狀況尚未跟上也是事實，建議佈局上，宜採用更長週期去餐與這些趨勢、或趁市場雜音如出貨不如預期等來逢低加碼。

就布局方向上，安聯投信台股團隊表示，在市場對AI供應鏈已有高度預期下，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力仍扮演關鍵角色，建議持續聚焦具長期成長趨勢，以及關注公司競爭利基及產業供需狀況，同時留意評價面及未來展望。就技術面，若從均線糾結，以及成交量下滑來看，預期大盤仍將維持箱型格局；惟短期均線下彎，要留意短線上技術面的賣壓。

AI 台股 川普

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