經濟基本面強、AI 助攻 台股2025乘勢續飛

台股2024年創歷史新高，以28.47%漲幅漂亮封關，在全球主要股市當中，表現名列前茅。統計台灣股票及台灣資訊科技股票基金在2024年的表現，多達32檔基金績效超過台股大盤漲幅，表現相當亮眼。展望2025年，「鉅亨買基金」認為，台灣經濟基本面強勁，加上受惠AI需求增加，台股2025年的行情依然看俏。

根據理柏台灣資料統計，台灣股票型基金總計有99檔，其中23檔2024年的績效表現贏過大盤漲幅，有19檔基金年度漲幅甚至超過三成以上；台灣資訊科技股票基金有27檔，其中9檔基金績效表現超越台股大盤，漲幅越過三成以上的就有8檔。

儘管2025年川普重返白宮，全球貿易環境充滿不確定性，但由於AI需求強勁，台灣身處供應鏈核心，經濟成長前景再度被看好。行政院主計總處最新預測，台灣2024年GDP成長率從原本的3.9%上調至4.1%，2025年也由2.6%上修至3.3%。「鉅亨買基金」投資研究部表示，儘管台灣2025年GDP成長率增速略低於2024年，不過與全球主要經濟體相比，台灣的表現依然亮眼。除了中國與印度外，依然高於韓國、拉丁美洲及東歐國家，顯示台灣穩健前行的經濟動能與強大的成長潛力。

「鉅亨買基金」進一步指出，從歷史數據來看，台股表現與GDP成長有著密切關聯。回顧1967年至今，當GDP成長率介於1%-4%時，台股平均報酬率可達10.5%；當GDP成長率介於4%-7%時，平均報酬率為8.9%。預期2025年，台灣GDP將介於1%-4%上緣或4%-7%下緣之間，意味台股有望達到雙位數增長，持續受惠於經濟穩步發展與AI產業的蓬勃需求。

自2022年ChatGPT問世以來，亞馬遜、微軟、谷歌和Meta等四大科技巨頭的資本支出從約1,510億美元增至超過2,290億美元，僅兩年間成長了780億美元。這股龐大的資本投入，不僅帶動AI產業蓬勃發展，也推動台灣相關企業快速復甦。根據彭博預測，2025年四大科技巨頭的資本支出將突破2,600億美元，台灣是全球AI發展的重要推動力，預期將進一步推升台灣企業的成長動能，預估台灣企業獲利成長率2025年可達到22.4%。

台股在2024年卓越表現不僅是市場強韌性的證明，更是台灣經濟結構穩固的象徵。面對2025年貿易與政治挑戰，台灣經濟和股市依然具備強大競爭力。「鉅亨買基金」更指出，在AI、雲端、高效能運算等科技產業需求驅動下，台灣作為全球科技供應鏈的核心角色，未來發展值得期待。建議投資人利用平台0手續費、0信託保管費的優惠，2025搶先布局台股基金，不錯過年後紅包行情。