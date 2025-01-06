兆豐投信 再次入選盡職治理資訊揭露較佳名單

鑒於我國資本市場機構法人所占比例攀升，臺灣證券交易所為持續提升我國公司治理品質，每年皆定期舉辦盡職治理資訊揭露較佳名單評比，並就「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」等兩大主軸，共30項指標進行評分，在證交所2024年12月31日公布的2024年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，兆豐投信再次入選其中，足見其履行盡職治理及相關資訊揭露情形備受肯定。

值得一提的是，在證交所公布的30項評分指標中，兆豐投信共取得29項滿分，表現亮眼,顯示出兆豐投信竭力提升ESG永續作為及對於盡職治理的看重程度，且為持續強化機構投資人對公司治理的影響，兆豐投信除制定「盡職治理準則」及簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明外，同時遵循兆豐金控母公司制定「永續金融政策」，藉此透過永續金融五大遵循原則，發揮金融金流的力量，型塑永續社會的正向影響力，並制定「責任投資政策」，以有效發揮機構投資人影響性，且為支持綠色及永續發展產業，亦制定ESG 永續發展產業及高風險產業管理要點，將環境、社會及公司治理(Environment, Social, and Governance, ESG)因子納入兆豐投信經理基金及全權委託帳戶投資決策的考量，藉以維護投資人權益及促進投資市場良性發展。

兆豐投信表示，未來將持續強化永續經營的投資理念及落實兆豐金融集團永續經營政策，並透過金融影響力，秉持機構投資人的責任投資精神，以對社會發揮正向影響及促進我國整體產業永續發展。