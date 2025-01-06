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永豐投顧：短多行情見好就收

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

川普即將就任，留意美元爬升，不利新興市場：川普即將於1月20日就任，傳上任首日，即將發出25道行政命令，市場已經開始反應關稅政策帶來的反作用力，在預期通膨增溫、Fed 降息趨緩下，十年債殖利率於12月27日盤中最高來到4.63％、美元指數則在1月2日來到109高位水準，觸及2022年11月以來新高價位，本週新興市場貨幣呈現貶值態勢，除了南韓及日圓未貶值，港幣貶0.26％、馬來西亞林吉特貶值0.58％、新加坡幣貶值0.77％，台幣則是貶值0.5％至32.90，若長期趨勢不利非美貨幣，需要留意資金抽離新興市場的風險。

CES展自1月7至10日開展，市場關注輝達執行長黃仁勳演講及新產品問世，關注的新產品為Jetson Orin Nano Super機器人及將在2025 年上半年推出支援人形機器人Jetson Thor、顯卡RTX 50系列 及Blackwell 系列出貨數量是否如市場所預期，期待輝達能為AI供應鏈帶來新的刺激動能。

1月9日為大立光（3008）法說會，先前機器人題材氾濫，機器人各個機構零件都輪漲過，大立光身為光學模組龍頭廠商亦因此題材輪漲過。以大立光發言體系嚴謹實在的風格，可能會對尚未有出貨動能的題材澆冷水，留意機器人光學模組題材暫且消風。

1月9日Fed將公布前次會議記錄，雖然Fed主席已在12/18 FOMC會議表明「 未來降息必須謹慎。針對川普所提議的經濟政策，目前尚不宜做出任何結論」，但是市場投資人總是抱有期許，希望能從蛛絲馬跡中獲取一絲樂觀希望，故不排除前次FOMC會議將澆熄因CES展所帶來的樂觀股市氛圍；另1月10日美國將公布非農就業數據，若數據優於預期，顯示美國經濟強韌，則期待Fed 3月降息希望落空，總之市場依舊看重通膨相關數據，作為判斷2025年Fed降息的步調。

預期在CES展期間，市場將關注機器人、伺服器及顯卡新產品的上市，將帶動短多氣氛，但是1月20日川普即將上任及1月22日台股封關長假11天期間，美國科技股超級財報周展開，變數仍多，在封關前，市場資金見好就收也是符合投資人的心理反應，故預期短多行情延續性不長，見好即收。

Fed 機器人 降息

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