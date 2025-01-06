川普2.0行情續航 科技、價值股、中小型股將獲青睞

富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，2025年美股將在三個因素支持下持續成長：(1)美國經濟正進入一個新的、以創新為主導的商業週期，推動因素包含AI加速應用、醫療保健創新、能源基建投資、再工業化。(2) 利率環境將具有支撐性，特別是在通膨保持低位且經濟成長率具有支撐的情況下。(3)川普政府的放鬆監管政策可能會激發更具活力的商業格局，我們看到金融服務、加密貨幣、科技、工業、能源產業的監管放鬆帶來的巨大機會。

富蘭克林證券投顧表示，面對川普政府的減稅、關稅政策，美國通膨未來動向存在巨大不確定性，讓聯準會將2025年降息次數從4次下修至2次，市場解讀為「鷹式降息」，即看到且確認通膨放緩後才有可能會降息，此舉也將使市場重新評估美股估值，不過，聯準會也同步上修GDP與下修失業率，在經濟維持強勁成長力道下，仍有助支撐美股企業獲利，根據Factset數據，2025年標普500指數企業獲利預計將成長14.8%，高於2024年的9.4%，其中，科技股預計將成長23.2%，仍是表現最強勁的類股，再加上科技股具有AI題材、監管鬆綁等題材，科技股表現依然可期，另根據Refinitiv數據，以小型股為主的羅素2000指數企業獲利預計將在2025年成長49.4%，高於2024年的22.8%，也更甚大型股，加上小型股具有川普政府美國優先、製造業回流等長期趨勢加持，是具有投資潛力的另一選擇。

富蘭克林證券投顧表示，迎接「川普2.0」政權，市場認為未來川普可望推動減稅、放鬆監管等親商政策，包含延長《減稅及就業法案》，但關稅、強硬驅逐非法移民、削減綠色補貼等政策則相對不利於市場，綜合來看，美國減稅、放鬆監管等措施應仍有助抵銷不利政策的影響，使美股企業獲利維持正成長，預計美國市場為主(公用事業/地區銀行/小型股)、貿易保護受惠者(鋼鐵/鋁)、關稅抗性較強者(軟體/金融服務/能源服務/專業服務)等領域可望受惠較多，但勞動密集(餐飲/零售/百貨)、乾淨能源、關稅抗性較低者(低毛利商品/高替代性商品/硬體/半導體)等領域可能受到較多政策負面影響，在布局上，建議均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域在新政府上台後的行情。