台積電領軍！台股「三利多」有望發酵 紅包行情暖身

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台積電（2330）領軍，台股紅包行情暖身。隨著台股短線整理告一段落，美股上周五（3日）大漲，投顧法人指出，台積電ADR股價3日勁揚創歷史新高、電金旺年會強化市場樂觀情緒、上市櫃公司12月營收等三利多有望發酵，將助力台股迎接紅包行情。

三大法人在上周五結束連三賣，台股上周五止跌上漲76點收22,908點，將上周跌幅縮減至1.5%，美股四大指數上周五以費城半導體指數大漲2.8%漲最多，輝達股價強漲4.4%，台積電ADR也大漲3.5%，收在歷史新高208.61美元，有利台股今天盤勢。

外電報導，法人看好台積電第4季營收可望超出預期，且將於16日法說會釋出利多展望，因此推升ADR股價創新高。台積電現貨價有望受到激勵，進一步帶動台股上攻。

台股近期三利多
台股近期三利多

就整體產業面來看，全球最大的美國消費電子展（CES）將於明日開幕，亦有望激勵人工智慧（AI）族群。另一方面，上市櫃公司本周五前將陸續公布12月營收。鴻海昨日公布去年營收創歷史新高，大立光去年營收為歷史次高，法人表示，隨著更多權值股公布營收，預期可交出不錯成績，將形成股價強力支撐。

最近進入上市櫃公司尾牙及旺年會旺季，廣達已率先於旺年會釋利多，認為今年仍將是高成長的一年，大幅提振上周五股價。法人表示，除電子大廠報佳音外，金控去年獲利出色，也可留意相關利多消息。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清等看法，台股上周價跌量縮，是漲高之後的正常拉回修正，台股在整理後可望重拾漲勢。就基本面來看，仍是有利格局，農曆年前仍有紅包行情可期。

台積電 台股 營收

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