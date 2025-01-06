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就市論勢／AWS ASIC伺服器鏈 有戲

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基精五門基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

台灣去年11月景氣對策訊信號連三月呈現黃紅燈，海關出口值和製造業銷量指標的年增率均有所回升，惟當月領先指標（不含趨勢指數）為101.58，月減0.38%，連續四個月下滑。

去年11月的七項構成指標中，有六項出現下降，僅實質半導體設備進口值上升。由於景氣對策信號是以年增率為衡量基礎的經濟指標，製造業生產、銷售或出口增長自2023下半年開始回升，隨基期墊高，景氣可能面臨轉趨緩的壓力。

台股加權指數與景氣領先指標高度正相關，隨著景氣趨緩，大盤表現可能會更加震盪，投資應注意市場波動風險。

投資建議

供應鏈調查，CSP客戶對增加ASIC訂單的態度日益積極，隨著從GPU轉向ASIC的趨勢增強，ASIC的數量將會增加，其中，最受矚目的是亞馬遜AWS的ASIC伺服器，其Trainium 2晶片將於2025年量產。除了與AWS合作已久的伺服器組裝廠，該伺服器的備用電源和交換器相關廠商也值得持續關注。

伺服器 景氣對策信號

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