一周盤前股市解析／航太軍工、蘋概 可留意

台股上周五（3日）開盤上漲186點，終場以上影線黑K上漲76點，收在22,908點，類股漲跌互見，大盤開高持續平盤之上震盪收紅。法人表示，台股短期均線架延續調整格局，操作個股建議依短線技術面因應。

統一投顧協理陳晏平表示，美國最新公布的初領失業救濟金人數及2024年12月Markit製造業PMI均優於預期，顯示經濟無疑慮，元月台股有CES展、輝達黃仁勳來台、台積電與（2330）大立光法說及龍頭大廠尾牙行情等題材，有利多方輪動，後續觀察外資期貨空單及量能變化。

操作上建議逢低分批布局，選股以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台新投顧協理范婉瑜指出，本周首要關注的是7日開展的CES展，操作建議優先選有題材的強勢股，包括機器人概念股、BBU概念股、網通股、鏡頭廠，不過，中短線資金抱股過年的意願恐低於往年，元月操作不宜在封關前大舉加碼。

第一金投顧協理黃奕銓表示，川普將上任，不確定性開始蠢動，加上元月以往有長假賣壓湧現情況，投資人需留意近期大盤震盪，可逢低留意好的投資機會，目前可留意1月CES展，包含AI、顯卡、機器人等供應鏈。另外，在年線附近的低位階股票有望反攻，目前重點仍在各產業龍頭，尤其是AI、蘋概、光學、散熱、顯卡等產業，漲多族群不追高。