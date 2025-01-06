梁彥平專欄／AI供應鏈 逢低擇優布局

台股2024年以漲幅28.5%風光封關，但2025年開紅盤受到美股科技股跌勢擴大影響，未能延續多頭漲勢，且美國總統川普1月就職後，諸多政策言論徒增市場變數，而美股企業財報成績將陸續公布，加上農曆過年長假無法交易，市場面對不確定性因素，投資觀望氣氛轉趨濃厚，指數短線陷入高檔震盪格局。

惟台股企業獲利持續增長，經濟成長率也將逐季走揚，人工智慧（AI）仍是今年投資主旋律，供應鏈個股將是貫穿全年題材的亮點。因此，逢低布局今年主流產業的明星族群仍是最適選擇。

川普上任後的言論與政策，雖是今年股市最大變數，但過去川普執政期間，美股表現卻相當亮麗，尤其那斯達克與費半指數呈現倍數增幅，加上今年企業獲利持續成長，也可望調升投資評價與展望，這些都是有利股市表現的正向因素。

不過，川普MAGA（讓美國再次偉大）政策，帶給市場不確定性風險增溫，提高進口商品關稅，進而增加廠商成本，最終也將轉嫁給消費者，引發通膨隱憂，加上移民政策恐衝擊就業市場，難怪聯準會（Fed）利率時程表呈現鷹派降息，且持續縮減資產負債表，限縮降息帶來資金寬鬆紅利，不利於金融市場的表現將在所難免。

AI投資方向將以新趨勢與受惠新規格為主，國際雲端服務大廠推動AI ASIC伺服器趨勢，將有利於IP個股營收貢獻。此外，隨著輝達GB300與Rubin平台陸續推出，AI算力大幅提升，且龐大資料的高速傳輸需求，將面臨更大的耗能與散熱難題。

因此，加速光通訊架構由現有的插拔式光纖連接，逐步導入共同封裝光學元件（CPO）整合光學引擎，光通訊個股在高速傳輸將扮演重要角色。

而受惠GPU新規格的族群還有導入插槽（Socket）的設計、主動式電纜（AEC）、水冷散熱、與電池備援模組（BBU）等，AI新規格受惠個股隨新品量產也將推升營運表現。

其次，自駕車受中國大陸價格競爭及法規限制，供應鏈財報表現皆不如預期，惟川普上任後，對於自駕車法規將有機會鬆綁，以及特斯拉自駕系統新技術研發，對於沉寂已久的自駕車供應鏈帶來一道曙光，股價逢回都是中長線布局標的。

短線上，國際CES展是2025年消費性電子重頭戲，題材股如AI機器人、高階顯卡、電競、與最新自駕輔助系統等個股，均可以區間操作。

（作者是世新大學財金系副教授）