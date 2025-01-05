台股失守季線、周線翻黑 法人：CES短多行情「見好就收」

加權指數3日上漲76點，收在22,908點，成交量3,370億元。籌碼面部分，三大法人買超112.8億元，其中外資期貨淨空單減少3,282口至39,974口，現貨買超91.6億元，投信買超9.3億元，自營商買超11.8億元。大盤上周下跌367點，跌幅1.5%，周線翻黑，且失守季線。

永豐投顧指出，市場關注CES展帶來強心劑，CES展自1月7日開展，市場關注輝達CEO黃仁勳演講及新產品問世，關注的新產品為Jetson Orin Nano Super機器人及將在2025年上半年推出支援人形機器人Jetson Thor、顯卡 RTX 50系列以及Blackwell系列出貨數量是否如市場所預期，期待輝達能為AI供應鏈帶來新的刺激動能。

永豐投顧表示，預期在CES 展期間，市場將關注機器人、伺服器及顯卡新產品的上市，將帶動短多氣氛，但是1月20日川普即將上任及1月22日台股封關長假11天期間，美國科技股超級財報周展開，變數仍多，在封關前，市場資金見好就收也是符合投資人的心理反應，故預期短多行情延續性不長，建議見好即收。預估指數區間在22,600~23,500點。