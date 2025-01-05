快訊

新年集資買彩券注意了！財政部提醒：事前必做「1準備」

文組沒專長…妹子1工作月薪46K列出缺點想跳槽 網勸：要珍惜

方便又能延長有效期限 一雙尼龍褲襪就可讓洋蔥保存長達8個月

未來一周美股聚焦三大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
未來一周美股有三大觀察變數。（歐新社）
未來一周美股有三大觀察變數。（歐新社）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）會議記錄與聯準會（Fed）官員談話，可留意各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國1月密西根大學消費者信心初值、12月ISM非製造業指數、非農就業報告、Challenger 統計的裁員人數、11月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）、工廠訂單等。

第三是美國消費電子展（CES），期間為1/7至1/10，本次主題為「連結、解決、發現、投入」（Connect. Solve. Discover. Dive in.），除了持續聚焦人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、元宇宙應用外，還有望看到擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）/延展實境（XR）、金融科技、數位廣告、通訊、遊戲、自動駕駛、人形機器人、太空、智慧醫療、智慧城市與家居等各式應用，特別是在業界加速投入AI相關產品和概念下，預期將看到更多AI應用出現。

瑞士百達資產管理指出，預期川普政府的減稅和放鬆監管措施將大幅提振企業的獲利低標。不過，貿易關稅增加，移民規定也更嚴格，將大幅抵消企業獲利。整體來看，美國經濟成長速度仍高於其他成熟市場（但差距變小），美國企業獲利成長也高於其他市場，AI持續應用有利於以美國為中心的生態系。

AI Fed 美國經濟 美股

延伸閱讀

黃仁勳、馬斯克都看好 機器人最後一哩路在AI？

全球傳動：開發新品盼導入人形機器人 明年營運成長

無人機股起飛了 這檔榮登今年最飆股、股價大漲842%

新平台2025年問世 輝達：機器人的ChatGPT時刻到來

相關新聞

中小型「多頭衝鋒股」法人搶 和椿、宇隆等吸資金進場

新年度開始，外資雖逐漸歸隊，惟美國總統當選人川普上任進入倒數，關稅等政策不確定性仍在，台股震盪走弱，但中小型股活蹦亂跳，...

美東碼頭罷工壓力爆表 法人評價海運股中性略偏多

海運族群隨美東碼頭罷工壓力持續升溫，市場看好運價後市，儘管市場持續新增運力，然在紅海危機未除、航商仍需繞道而行，將持續去...

CES展1月7日登場 台股AI供應鏈注入強心針

2025年美國消費電子展（CES）將於1月7日至10日登場，市場關注人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃...

未來一周美股聚焦三大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）會議記錄與聯準會（Fed）官員談話，可...

CES題材放閃台股主旋律 世芯、聯發科等多頭要角

美國消費電子展（CES）即將登場，今年最大亮點仍為AI相關。隨AI逐漸落地，特殊應用晶片（ASIC）在大型雲端服務供應商...

台積1,037億元股息9日發放 法人看好挹注大盤資金活水

台積電將於下周四（9日）發放1,037億元現金股息，挹注台股新資金動能，法人看好，有助台股加快擺脫近期大箱型整理格局，挹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。