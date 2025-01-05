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美東碼頭罷工壓力爆表 法人評價海運股中性略偏多

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
海運族群隨美東碼頭罷工壓力持續升溫，市場看好運價後市。（美聯社）
海運族群隨美東碼頭罷工壓力持續升溫，市場看好運價後市。（美聯社）

海運族群隨美東碼頭罷工壓力持續升溫，市場看好運價後市，儘管市場持續新增運力，然在紅海危機未除、航商仍需繞道而行，將持續去化市場過剩運力，支撐航商獲利下，法人機構維持長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）等海運股中性略為偏多的評等。

法人機構指出，市場傳出美東碼頭罷工壓力持續升高，有望帶動1月運價走勢中，由於美東碼頭勞資雙方將於1月15日進行二度談判，由於此次談判涉及自動化設備，勞資雙方難有共識，導致1月中旬罷工機會再度提高。

短期內可能引發貨主將貨物轉由美西港口出貨，支撐美國線運價走勢，待農曆春節期間進入需求空窗期，罷工影響逐漸淡化，運價將有所回落，惟川普立場偏向勞方，若罷工時間持續延長，則春節過後可能再度引發塞港預期。

展望2025年，國際研調機構預估，市場運力供給的年成長幅度，將由2024年的10.5%下滑至5.6%，需求則由3%下滑至2.5%，儘管市場仍處於供過於求狀態，然供給壓力有望減輕；美國線長約方面，由於2024年合約價明顯低於現貨價水準，因此，2025年合約價調漲機率偏高。

整體而言，儘管市場持續存在新增運力，然在紅海危機未除、航商仍需繞道而行的情況下，將持續去化市場過剩運力，支撐長榮、陽明、萬海獲利大幅優於疫情前水準。

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