中小型「多頭衝鋒股」法人搶 和椿、宇隆等吸資金進場

新年度開始，外資雖逐漸歸隊，惟美國總統當選人川普上任進入倒數，關稅等政策不確定性仍在，台股震盪走弱，但中小型股活蹦亂跳，之前未受矚目的新AI股、機器人概念股，包括和椿（6215）、宇隆（2233）、伊雲谷（6689）等14檔「多頭衝鋒股」，見到法人悄悄進場布局，股價漲幅超越大盤，成為盤面新亮點。

美股上周震盪，台股未能守住23,000點，篩選三大法人上周買超、股本小於50億元、前11月營收年增、股價表現超越大盤的多頭衝鋒股，包括：星通、和椿、新華、聖暉*、宇隆、昇達科、伊雲谷、川湖、精湛、博盛半導體、穎漢、漢科、振曜、事欣科。

圖／經濟日報提供

觀察這14檔獲三大法人青睞的小型股，主要集中在受惠大型雲端服務供應商（CSP）、企業部署AI伺服器的IC設計與伺服器導軌業者，以及傳統電機機械業者，因其在自動化領域的技術，搭上機器人題材而受到矚目。

綜合新光投信董事長劉坤錫、富邦投顧董事長陳奕光、投信台股研究團隊看法，由於老AI股股價大多已反映，資金將尋找新AI標的，包括科技業與傳產業有不少從自身技術基礎接到AI相關訂單，但是還沒有被注意到，或股價相對處於低基期個股。

另外隨人型機器人趨勢發展，可關注AI視覺鏡頭模組、機器人關節及運動所需減速器、軸承、滑軌等廠商。例如自動化解決方案供應商和椿，近年從關鍵組件到系統整合，發展一站式自動化解決方案，積極布局機器人市場，上周獲三大法人合計買超2,172張，股價周漲幅18.8%，上周五亮燈漲停，站上百元關卡，收在103元。

精密金屬零件廠宇隆，擁有AI伺服器水冷快接頭及人形機器人諧波減速機雙題材，半個多月來價量齊揚，上周五雖漲多拉回，單周漲幅仍有2.4%。

櫃買新兵IC設計廠商博盛布局AI伺服器應用，其功率半導體技術已通過多家美系CSP驗證，上周漲幅達25%；軟體業者伊雲谷擁有雲端、資安題材，在雲端方面，伊雲谷是亞馬遜AWS託管服務商，持續與AWS共同推動國際雲端與先進網路應用計畫，去年12月以來股性轉趨活潑，上周漲幅6.6%。