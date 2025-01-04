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川普勝選後美股基金吸金金額創新高 日股基金失血最多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
川普贏得選戰後，投資人積極看多美股前景，資金大量流入美股基金，與2024年初擔心大選不確定的心態形成強烈對比。圖／AI生成
川普贏得選戰後，投資人積極看多美股前景，資金大量流入美股基金，與2024年初擔心大選不確定的心態形成強烈對比。圖／AI生成

川普贏得選戰後，投資人積極看多美股前景，資金大量流入美股基金，與2024年初擔心大選不確定的心態形成強烈對比。EPFR統計，在2024年頭兩個月，美股基金淨入34億美元，低於日股基金的52億美元、印度基金的107億美元、科技基金的141億美元、中國大陸基金的446億美元。

然而，到了2024年11月及12月，美股基金席捲1,740億美元。同期間，在其他市場中人氣最佳的陸股基金淨流入金額只有22億美元，最弱的日股基金則失血100多億美元。

美股基金強勢吸金，台股基金也不遑多讓。EPFR統計，在所有新興市場基金中，以2024年淨流入金額占基金總規模比重來看，台股基金以逾60%高居第一，EPFR分析是因為台股在人工智慧（AI）趨勢中扮演中心角色。

陸股基金去年淨流入金額占基金總規模近四成，印度基金則超過25%，也都很突出。EPFR指出，陸股基金去年全年吸金金額創新高，印度則受惠於經濟規模將超過日本成為全球第四大。

富達永續存股優勢策略團隊提醒，如果對企業的成長預期過度樂觀，容易受到意外的負面消息拖累，尤其AI股的評價修正及對美國政策期待落空，都可能使漲多的類股修正。

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