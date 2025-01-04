三金齊買 台股跌深反彈…外資、投信、自營商共買超112億
台股連三跌、重挫443點後，新年度第二個交易日受惠於外資、投信、自營商三金齊買，指數跌深反彈，昨（3）日終場上漲76點、收22,908點，成交量較2日縮減約一成至3,370億元。
累計本周指數下跌367點，跌幅1.5%，周線由紅翻黑。整體上市公司總市值降至73.4兆元，較上周的74.6兆元減少1.1兆元，減幅為1.5%。
由於美債殖利率和美元指數走高，美股四大指數跌多漲少，幸賴與台股連動性較高的費半指數收漲，加上台股短線跌深，吸引市場買盤搶短，激勵指數3日盤中一度大漲260點，不但重回23,000點大關，也站上季線、月線反壓。不過，由於高檔套牢賣壓出籠，指數收斂漲點，23,000點關卡得而復失，終場僅上漲0.3%收市。
盤面上，個股漲少跌多，集中市場上漲家數僅274家、下跌家數648家；19大類股中，航運大漲0.6%最強勢，電子、生技、金融、汽車、橡膠收紅，餘均收黑。千金股漲跌互見，其中，股王信驊（5274）漲5.2%最強勢，AES-KY跌4.5%最疲軟，檔數為16檔不變。
權值股部分，權王台積電回神開高震盪，終場上漲10元、收1,075元，領先站回月線；廣達尾牙行情發酵，收漲3.2%，在台灣50成分股中表現最強，也帶動華碩、和碩、緯創、緯穎等漲逾2%；金融也扮演穩盤要角，凱基金、兆豐金、中信金等紛紛走揚。
三大法人動向上，共計買超台股112.8億元。其中，外資買超91.6億元、終止連三賣；投信買超9.3億元、終止連四賣；自營商買超11.8億元、終止連三賣。八大公股行庫則賣超6億元，由買轉賣。外資在台指期留倉淨空單減少3,282口，降至4萬口以下的39,974口，股期雙市同步偏多。
展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師的看法，對於2025年的元月行情並不看淡，仍不排除台股有機會上攻24,000點，除看好旺年會行情外，其他包括科技展題材股、冬季防疫生技股、尾牙餐飲股等，預期也都將有表現的機會。
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