就市論勢／伺服器、散熱族群 聚光

盤面分析

台股昨（3）日季線得而復失，指數終場漲幅收斂至0.3%、上漲76點收22,908點，2025年首周下跌367點，跌幅1.57%，平均日均量3,157億元。

本周三大法人全數站在調節方，外資賣超431.6億元，投信連續第二周減碼、賣超37.6億元，自營商賣超128.3億元，總計三大法人賣超597.6億元。

2025年開年台股表現失利，不過展望春節前仍有許多利多題材，如將於美國拉斯維加斯登場的2025國際消費電子展（CES展），被視為全球AI科技產業發展風向球。

本次CES展聚焦全球科技創新、應用於消費領域的AI晶片等，AI指標大廠輝達的RTX50系列顯卡新品將在CES展亮相，超微也將推出三款新品，至於輝達的AI旗艦B300晶片預計在3月GTC大會發表。

由於國際龍頭廠所需AI相關高階晶片都與台廠晶圓龍頭大廠合作，挹注今年上半年先進製程產能，根據預估，美、日、台半導體2024至2026年EPS年複合成長率，分別有望達31%、15%、25%，明顯優於美、日、台大盤EPS年複合成長率12%、12%、13%。

加上CoWoS供不應求，估計2025年全球需求將達70萬片，其中超過六成來自輝達，看好相關供應鏈與廠商營運持續暢旺。

投資建議

川普即將就任美國總統，預期金融市場震盪上升，今年台股投資機會將在企業持續性獲利與區間震盪的環境中產生，看好AI仍為今年股市動能主軸，加上中小型股落後補漲遞延效應可期，如何透過選股與擇時策略並進的波段操作，將為今年台股投資關鍵。

本月選股方向上，電子股方面持續看好伺服器、散熱零組件、邊緣運算相關、規格升級IC設計、光電及通訊類股，傳產方面可聚焦汽車零組件、製鞋與重電；另外，近期台股中小型股布局，可側重相關零組件類股，擇優且尋找具股價低位階優勢的成長產業。