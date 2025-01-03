興櫃一周回顧／鎧鉅單周股價彈升33% 登漲幅王

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，348檔興櫃個股表現轉為下跌家數多於上漲，但平均本周漲幅仍有0.65%，本周表現最強由半導體測試廠鎧鉅（1585）奪下，以33.3%單周漲幅登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（3）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額127.28億元、成交1.66億股、成交12.34萬筆，由於交易天數較少，三項數據均低於前一周，漲幅超過一成檔數也由前一周的26檔降至16檔。

本周漲幅前十強為半導體測試設備鎧鉅33.3%、半導體測試零組件商勵威33.03%、光電股景傳32.3%、離岸風電供應鏈天力離岸23.6%、半導體股擷發科21.5%、離岸風電供應鏈東方風能20.8%、高附加價值車用多媒體影音股凱銳光電20.7%、工業用電動機生產商富田17.9%、可程式邏輯晶片廠一元素17.3%、電子零件組件製造股美強光16.9%。

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