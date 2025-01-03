ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 勁揚

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股本周因美債殖利率、美元持續強勢，外資賣多於買，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，具反向避險特色的富邦蘋果反一N單周上漲2.17%，登上冠軍寶座。

川普即將走馬上任，市場擔憂通膨死灰復燃，預期美聯準會（Fed）今年將變得更加鷹派，美債殖利率、美元指數居高不下，壓抑美股耶誕行情表現，台股同樣欲振乏力，統計集中市場單周跌367點或1.57%，櫃買市場周線跌3.75點或1.46%，兩市同步紅翻黑。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有十檔績效表現優於兩市大盤，以富邦蘋果反一N、統一價值成長30N分居前二名，亦是「唯二」繳出正報酬，單周漲幅各為2.17%、1.42%，統一微波高息20N排名第三，單周小跌0.49%。

本周績效前段班以價值型、高股息等特色為主，元大上櫃ESG高息N、元大綠能N、元大金融配息N、元大ESG配息N、元大金融高股息N、元大ESG高股息N、策元大加權策略N等，本周跌幅壓縮在0.56%至1.28%不等。

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