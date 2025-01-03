一周熱門零股／元大高股息 躍居榜首

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

美國總統當選人川普即將於1月20日上任，近月來美債殖利率、美元持續走強，行情拉回整理，指數上演季線保衛戰，元大高股息（0056）取代權王台積電，成為2025年第一周零股市場熱門焦點。

由於美國最新公布的初請失業金請領人數創近八個月低點，就業市場展現韌性，美債殖利率仍在4.5%相對高檔區，美元指數升破109，加上美國商務部表示正考慮限制或禁止中國大陸造無人機在美國境內使用，大陸商務部也提出反制動作，導致美股2025年開盤第一個交易日壓回，連帶令台股零股投資人買盤縮手，權王台積電也讓出十大熱門榜單榜首位置。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大高股息、國泰永續高股息、鴻海、富邦台50、台積電、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、元大台灣50、大華優利高填息30、復華台灣科技優息，十檔標的交易量從617萬至134萬股不等。

法人分析，市場正試圖評估川普新政對美國經濟和通膨的影響，目前市場預期聯準會維持當前利率水準機會大，諸多因素帶動下，讓八檔ETF在2025年開年第一周搶占零股市場熱門榜單。

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