台股週線翻黑下跌367點 上市公司總市值降至73.5兆

加權指數今天收在22908.30點，2025年第1週台股週線翻黑，全週下跌367.38點或1.58%。根據證交所統計，全體上市公司總市值降到新台幣73兆4997億元，較上週減少1兆1634億元。

產業別指數方面，本週漲幅以居家生活類指數上漲3.82%最大，跌幅則以塑膠類指數下跌5.52%最深。其他未含金融類指數下跌336.50點，跌幅約1.65%；未含電子類指數下跌170.72點，跌幅約0.89%；未含金融電子類指數下跌123.64點，跌幅約0.86%。

本週全體上市股票成交金額為1兆1549億元，股票成交量週轉率1.43%。

上市股票成交金額前3名產業為半導體類成交金額3516.55億元，占全體上市股票交易金額30.45%；電子零組件類成交金額1343.72億元，占比11.63%；電腦及週邊設備類成交金額1147.01億元，占比9.93%。

成交量週轉率前3名產業分別為資訊服務類6.25%、數位雲端類5.34%、電機機械類4.22%。

2025年初開盤迄今共2個交易日，集中市場總成交金額為7148.49億元，市場日平均成交金額為3574.25億元，股票成交量週轉率0.78%，股票日平均成交量週轉率0.39%。