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玉山證券啟用綠電 全力邁進2050年淨零碳排

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著全球氣候變遷風險加劇與社會對環境永續日益重視，玉山證券從2025年1月起，於總公司、全台17家分公司及子公司玉山投顧轉供綠電，依循玉山金控2030國內據點全面使用再生能源目標，共同朝2050年淨零碳排邁進。

玉山證券積極引導金融資源，響應國內外環境相關準則，實踐玉山金控（2884）環境及能源管理宣言，建立環保節能文化並推動低碳轉型行動。公司依據TCFD、PCAF、SBT等國際標準制定氣候變遷治理架構，逐步完善碳盤查、減碳目標及氣候風險管理機制。除了提升能源使用效率外，還優化內部管理系統、推行綠色採購及節電措施，並導入永續採購標準管理供應商，結合電子採購系統提升管理效率，積極響應環保署的全民綠色生活與消費政策，秉持綠色消費與環保採購的原則，朝向永續金融的願景邁進。

在永續發展方面，玉山證券成立永續發展委員會，定期檢視各單位的永續推動情況，將氣候風險納入業務考量，支持再生能源的推廣，運用科學方法與強韌的風險管理技術，逐步撤出煤炭，並設定2035年全面撤煤及2050年達成淨零的長期目標。此外，數位化的證券投資服務已成為民眾生活中不可或缺的一部分。玉山證券同時推出ETF IPO線上申購及智慧下單服務，提供快速、便利的普惠金融服務，並致力於推動無紙化作業，提升電子下單交易率及電子對帳單的使用比例，有效減少紙張耗用，為環境保護貢獻力量。

玉山金控 環保 綠色消費

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