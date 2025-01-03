強化資安 證交所辦「推動證券商導入金融零信任架構作業說明會」

臺灣證券交易所3日舉辦「推動證券商導入金融零信任架構作業說明會」，除敦請金管會長官蒞臨指導外，並邀請證期局、櫃買中心及證券商公會等周邊相關單位代表，以及全體證券商辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加。

在現今數位化的時代下，企業與組織不僅面臨日益複雜的網路威脅，也需要逐步調整資安策略與措施來因應，傳統的資安模式逐漸無法應對多元威脅，零信任架構的概念與應用也應運而生，為提升證券商對零信任架構的瞭解與應用，臺灣證券交易所辦理「推動證券商導入金融零信任架構作業說明會」。

證交所表示，此次證券商零信任架構說明會主題包含「金融零信任架構策略思維與實作」、「元大證券零信任架構導入經驗分享」及「金融零信任導入規劃及作業時程」，期透過本次說明會的主題式分享，期盼與國內各證券商業者建立一個更加安全和高效的運營環境，從而應對日益嚴峻的安全挑戰。