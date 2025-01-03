今年股東常會開放登記 這十日最熱門已額滿
臺灣證券交易所3日開放今年股東常會日期事前登記作業，統計至下午2點，已有超過95%公司登記完畢，其中，5月26日、27日、28日、29日與6月11日、17日、19日、20日、25日、26日等十日已登記額滿。
證交所表示，今年股東常會日期事前登記作業從3日上午九點開放登記，經統計，已有2,188家上市、上櫃及興櫃公司家已上線登記預定股東常會召開日期，占全體上市、上櫃及興櫃公司2,216家數比率95.57%。
其中，已有984家上市公司已上線登記，占全體上市公司1,031家數比率約95.44%。
以每日限額80家來看，統計5月26日、27日、28日、29日與6月11日、17日、19日、20日、25日、26日等10日股東常會日期已登記額滿。
證交所提醒，尚未上線登記的公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報作業辦法。
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