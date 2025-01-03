Blackwell 效應將來襲？大摩：CES 具雙亮點、RTX 4090 供不應求

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈」產業報告中指出，美國消費性電子展（CES）具備遊戲圖形處理器、AI PC等雙大亮點，其中輝達（NVIDIA）RTX 4090將供不應求、RTX 5090也加速量產，台系相關供應鏈也野望迎來利多消息，包括台積電（2330）、京元電（2449）、日月光（3711）等，後市可期。

CES展將於下周登場，大摩指出，市場焦點在於AI與IoT技術融合的應用，尤其AI PC、遊戲圖形處理器兩大新趨勢最為受矚。短期內，由於遊戲圖形處理需求大爆發，現有的RTX 4090仍供不應求，而基於Blackwell架構的新一代RTX 5090也正加速生產。

根據大摩美國科技分析師Joe Moore觀察，由於中國大陸的H20已近產品生命周期的尾端，帶動Blackwell（AI GPU和遊戲GPU）出貨量在本季表現將優於原先預期。

值得注意的是，台系封測廠也正縮短測試時間已提高Blackwell產能。其中，根據大摩對台系供應鏈的訪查結果顯示，京元電子2025年強勁資本支出不會改變，同時為提高Blackwell產量，正在暫時縮短測試時間，以加速供應。

展望後市，大摩半導體產業分析師詹家鴻預估，去年第4季B200 AI GPU出貨量將達40萬台，並將在2025年首季突破90萬台的水準。

另外，輝達是否會在本次CES推出WoA AI PC晶片同樣引發市場關注。詹家鴻分析，輝達可能計劃在CES推出採用台積電3奈米製程和艾克爾（Amkor）CoWoS-R封裝的WoA AI PC晶片。

不過，由於Windows應用程式在Arm CPU上的軟體相容性問題，去年高通X Elite WoA PC晶片銷售表現不佳，因此輝達或將產品發布推遲至今年Computex展，仍可進一步留意相關消息。

其中，聯發科（2454）與輝達合作的WoA PC相關晶片，預計將於高通X Elite之後推出，出貨量可能將集中在2025年第4季。此外，估計聯發科的Arm SoC於2025年將貢獻約20億美元的營收，占2026年總收入的約8%。

台廠中，統整大摩看好並給予「優於大盤」評等的顯卡及AI PC供應鏈包括：台積電目標價1,388元、聯發科1,688元、京元電160元、日月光投控180元、華碩（2357）715元、技嘉（2376）388元等，後市發展可期。