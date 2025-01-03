2025首周台股失利 春節前利多題材輪番上陣

台股3日季線得而復失，以22908.3點收盤，上漲76.24點，漲幅收斂至0.33%， 2025年首周周線再度翻黑，全周下跌367.38點，跌幅-1.58%，平均日均量3,157.81億元；法人建議，近期台股中小型股的布局可側重相關零組件類股，並擇優且尋找具股價低位階優勢的成長產業。

本周三大法人全數站在調節方，外資賣超431.66億元，投信連續第二周減碼37.67億元，自營商賣超128.31億元，三大法人合計賣超597.64億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，2025年開年台股表現失利，不過展望至春節前仍有許多利多題材，包括下周即將於美國拉斯維加斯登場的2025國際消費電子展（CES展），被視為全球AI科技產業發展的風向球，本次CES展聚焦全球科技創新與應用於消費領域的AI晶片等，AI指標大廠輝達（NVIDIA）的RTX50系列顯卡新品將在CES展亮相，超微（AMD）也將推出3款新品，至於輝達的AI旗艦B300晶片則預計將在3月的GTC大會發表。

杜欣霈說明，由於國際龍頭廠所需要的AI相關高階晶片皆與台廠晶圓龍頭大廠合作，大舉挹注今年上半年的先進製程產能，根據預估，美、日、台半導體2024年至2026年的EPS年複合成長率，分別有望達31%、15%、25%，明顯優於美、日、台大盤EPS年複合成長率12%、12%、13%，加上市場對於CoWoS仍供不應求，估計2025年全球需求將達70萬片，其中超過六成來自輝達，看好相關供應鏈與廠商營運持續暢旺。

杜欣霈認為，川普即將就任美國總統，預期金融市場震盪將上升，今年台股投資機會將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生，看好AI仍為今年股市的動能主軸，加上中小型股落後補漲的遞延效應可期，如何透過選股與擇時策略並進的波段操作，將為今年台股投資的關鍵。

在本月選股方向上，杜欣霈建議，電子股方面持續看好伺服器、散熱零組件、邊緣運算相關、規格升級IC設計、光電及通訊類股，傳產方面則可聚焦汽車零組件、製鞋與重電為重點；另外，近期台股中小型股的布局可側重相關零組件類股，並擇優且尋找具股價低位階優勢的成長產業。