元月行情要來了 法人估上看24,000點、這族群優先買

台股2025年開盤以來兩個交易日，一天下跌、一天上漲，到底在龍年封關前，台股有沒有元月行情？該如何為自己賺過年紅包？法人認為，台股在三大理由支撐下，元月效應可期，布局首選AI族群， 領頭羊的台積電（2330）更是現在就要買，另外，避開受中國大陸產能及需求影響的傳產股，但看好航空、貨櫃及旅行社股有表現機會。

台股2024年封關收在23,035.1點，全年上漲5,104.29點， 漲幅28.47%，在全球主要指數中名列第二強，創下史上最大年度漲點紀錄，且創史上年度封關日的新高。

台股2025年開紅盤以來，兩個交易日一跌一漲，2日下跌203.04點，3日早盤以23,018.56點開高，盤中一度拉升至23,092.07點，但指數開高走低， 終場收在22,908.3點，上漲76.24點，23,000點得而復失。

距1月22日龍年封關還有13個交易日，到底今年的元月紅包行情怎麼走？想在過年前賺賺紅包，該怎麼布局？都是投資人關心的重點，法人則是看好元月效應可期，預估農曆年封關前高點上看24,000點。

統一投顧董事長黎方國看好元月行情表現，他以三個方面來分析，美國企業公布季報的月份落在每年的1月、4月、7月、11月，從美股來看，將進入第1季財報的公布時期，由於去年第4季獲利好，呈現在財報上，將激勵美股的表現。

台積電法說會預計在1月16日召開，公布財報表現及產業展望等，黎方國表示，台積電去年包括營收及獲利都創高，今年的第1季也將是史上最旺的第1季， 預估首季營收約較去年第4季衰退個位數（約3~5%），但將較去年同期成長30%；黎方國強調，台積電的狀況非常好，且定調未來的展望， 將有助股市的表現。

黎方國說，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳將在1月來台，市場期望將有機會帶起新一波的旋風，有助台股的表現。

黎方國認為，在台積電定調、美國財報公布對股市的推動、加上黃仁勳來台，台股元月行情可期，布局首選AI族群，無論是組裝、機器人、散熱、PCB、伺服器等AI概念股，都有機會輪漲， 相關供應鏈都有表現機會。

黎方國表示，台積電「現在就要買」，以台積電今年EPS約55~60元來估算，股價有機會上看1,500元；至於大盤指數，預估高點上看24,000點；另外，與中國大陸產能及需求有關的傳產股則要避開，不過，觀光股的旅行社、航空股及貨櫃股則有表現機會。

證券分析師張陳浩認為， 農曆年前仍有紅包行情可期，AI股是可以布局的標的，看好包括散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653），還有ABF的欣興（3037）、景碩（3189）；另外，無人機概念股具有政策題材、烏俄戰爭、美中無人機大戰等題材，看好今年仍有行情。