高盛：受惠AI伺服器拉升 看好勤誠後續營運、目標價325元

高盛指出，除 GPU AI 伺服器外，勤誠（8210）為主要客戶提供的 ASIC AI 伺服器機殼在 2024 年處於低配置，但勤誠主要提供客製化和標準化產品，並擁有多種內部設計的模具，加上過去累積的客戶關係，並於馬來西亞和美國擴大產能，以更好地滿足客戶在地緣政治緊張下對生產基地多樣化的需求，預估今年的市場占有率仍有上升空間，因此給予「買進」的評等，目標價 325 元。

高盛表示，勤誠由於 AI 伺服器產品過渡，2024 年 10 月與 11 月營收較呈現年減，不過 11 月轉為月成長，預期2024 年 12 月在下一代機架式 AI 伺服器放量下將持續成長。

高盛預期，勤誠第 4 季營收將季減 11%。然而，儘管農曆新年期間的工作天數較少，考慮到下一代人工智能伺服器的產能提升，預期今年第 1 季的營收仍會持續成長。

勤誠 3 日股價以 266 元開出，盤中一度拉升至 271 元，終場收在267元，上漲 4.5 元，漲幅1.71%，成交量 882 張。