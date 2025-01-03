台股上漲76點 三大法人買超112億元

台股3日開高，雖然盤中指數一度有拉抬，但漲勢在尾盤仍縮小，收在22,908.3點，上漲76.24點，漲幅0.33%，成交量3,303.92億元，三大法人買超112.89億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超91.68億元，投信買超9.38億元，自營商買超（合計）11.82億元，其中自營商（自行買賣）買超0.82億元，自營商（避險）買超10.99億元。

台積電（2330）收在1,075元，漲幅0.94%，聯發科（2454）收1,365元，漲幅1.11%。無人機概念股續強，安集（6477）、攸泰科技（6928）漲停鎖死，融程電（3416）一度大漲飆上2007年7月以來高點，漲幅逾6%。股王信驊（5274）出現強彈，收3,530元，漲幅逾5%，力旺（3529）重回股后寶座。廣達（2382）指出正在開發輝達（NVIDIA）下世代GB300 AI伺服器，且四大雲端服務供應商不會放棄任何一個世代的大語言模型，不會捨棄GB200。廣達盤中急拉，收289元，漲幅逾3%。