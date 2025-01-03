台股上漲76點收22,908點 台積電漲10元收1,075元

台股3日反彈，早盤以23,018.56點開出，盤中最高一度達23,092.07點，終場收22,908.3點，上漲76.24點，漲幅0.33%，成交量3,303.9億元。櫃買則收252.35點，下跌0.34點。台積電（2330）終場收1,075元，上漲10元。

盤面上以類股來看，居家生活、電腦周邊、油電燃氣、半導體、生技、航運、橡膠等較為強勢，而像營建、資訊服務、光電、電器電纜、其他、鋼鐵、運動休閒等則表現疲弱。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台積電、華星光（4979）、廣達（2382）、聯鈞（3450）、聯發科（2454）、精成科（6191）、緯穎（6669）、欣興（3037）、陽明海運（2609）、波若威（3163）、智邦（2345）、台光電（2383）、海華（3694）、長榮航（2618）、長榮（2603）、緯創（3231）、華碩（2357）、國巨（2327）等。

而量大弱勢的則有，世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、神達（3706）、眾達-KY（4977）、直得（1597）、上銀（2049）、順達（3211）、台達電（2308）、致茂（2360）、環宇-KY（4991）、光聖（6442）、立端（6245）、力旺（3529）、佳能（2374）、創意（3443）、台灣精銳（4583）、大立光（3008）等。

統一投顧表示，美國昨晚公布上周初領失業救濟金人數及2024年12月 Markit 製造業 PMI 均優於預期，顯示美國經濟仍無疑慮。台股2025年第一個交易日出現量增下跌，短線技術面進入整理，惟元月台股尚有 CES 展、NVIDIA CEO 黃仁勳來台、台積電與大立光法說及龍頭大廠尾牙行情等題材，有利多方輪動，後續觀察外資期貨空單及成交量變化。

另外，操作上建議逢低分批佈局，選股不選市。選股方向上以 AI 概念、消費電子新品、紡織鞋材、航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。