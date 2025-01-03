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2025美股投資新方向：跟隨企業獲利基本面 布局「大型股」正當時

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期標普500指數成分股集中度問題引發市場關注，尤其科技巨頭的漲跌更牽動整體指數表現。對此，中信投信美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，美國經濟基本面穩固，企業獲利預期優異，加上AI浪潮持續驅動科技創新，大型成長股仍將持續引領美國經濟成長。

唐祖蔭分析，聯準會12月利率決策會議聲明將放緩降息步調，但美國經濟表現依然強勁。根據JP摩根預估，2024年美國企業利潤增長可達7.7%，利潤率更創下70年來新高。彭博數據也顯示，2025年美國企業利潤增長率預計達14%，優於日本和歐洲等其他地區。此外，聯準會上修今、明兩年的經濟成長率至2.5%、2.1%(原2.0%、2.0%)，顯示美國經濟基本面仍然穩固。

唐祖蔭進一步指出，川普即將二度就職，預期將延續首任期間的政策方向，包括稅收減免、去監管化、貿易保護和移民緊縮等措施，可望刺激美國經濟，吸引資本回流，進而推升美元走強，延續美國股市強勢格局。

值得注意的是，美國經濟增長與大型企業表現的關聯性越來越高。彭博數據顯示，2014年標普500指數前十大成分股占總市值比重為18%，而截至2024年11月底，該比重已上升至34%，其中蘋果、輝達、微軟三大巨頭就佔據約20%。

唐祖蔭強調，大型成長股在風險控管和長期表現上更勝一籌。這些企業憑藉其規模優勢和創新能力，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性。

此外，彭博統計也顯示，自2004年9月至2024年9月，美國大型成長股累計報酬率高達720%，大幅領先小型價值股和大型價值股，尤其在新冠疫情爆發後，報酬率差距進一步擴大，凸顯其投資潛力。

展望未來，唐祖蔭認為，大型成長仍將是推動市場前進的主要動力，投資人可多加關注大型成長股的投資機會。將於1月13日推出的中國信託美國聚焦成長基金，即鎖定美國具備高品質、高成長、低估值等特性的黑馬股，協助投資人掌握長期投資契機。

美國經濟

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