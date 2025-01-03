國際疫情延燒 市場憂心也傳入台灣？防疫股再度大漲

國際間陸續傳出疫情，繼中國大陸罹患人類間質肺炎病毒（hMPV）人數增加，恐成下一個「新冠疫情」，日本也傳出新冠、流感疫情上升，加上先前從越南傳入麻疹個案，年節防疫備受考驗，帶動熱映（3373）、恆大（1325）盤中攻上漲停，康那香（9919）、優盛（4121）漲幅6~7%，毛寶（1732）漲幅逾5%。

中國大陸疾控中心近期指出，入冬後，罹患人類間質肺炎病毒（hMPV）人數增加，且該病毒對慢性阻塞性肺病、癌症病患、免疫功能低下等高風險族群引起的死亡率高達43％。北醫附醫胸腔內科專任主治醫師周百謙表示，人類間質肺炎病毒主要感染的對象以14歲以下孩童為主，主要的症狀表現在上下呼吸道，咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、全身痠痛等。

周百謙表示，不排除台灣已經有人類間質肺炎病毒的感染者，只是無法得知盛行率。他提醒，罹患人類間質肺炎病毒的患者，症狀通常比一般感冒還嚴重，常常病很久，且久咳不癒。

國人愛去的日本也出現新冠、流感疫情上升，日本新冠病例連續5周增加，病例高於去年同期，特別是北海道、東北及關東地區顯著增加；另，東京都時隔6年發布「流感流行警報」，患者連續兩周呈倍數成長。

而先前在台灣爆發的麻疹群聚感染，台灣中部某醫院截至12月23日已感染12例患者，衛生機關掌握接觸者共1014人，遍布台北市、彰化縣，須持續監測至1月8日。疾管署統計，台灣去年截至12月30日累計29例麻疹病例，10例為境外移入病例，感染國家分別為越南、馬來西亞、柬埔寨各2例、泰國1例，另航空器感染3例。

各種疫情頻傳再度帶動防疫概念股強漲，熱映、恆大盤中攻上漲停，康那香、優盛漲幅6~7%，毛寶漲幅逾5%，其中恆大並創下波段新高。